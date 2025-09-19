Con el dólar caro, seducen plazos fijos y billeteras virtuales: cuáles ofrecen las mejores tasas de interés

En un marco de escalada del dólar e incertidumbre económica, muchos trabajadores están buscando cómo cuidar sus ahorros y protegerse de la inflación; en ese contexto vale la pena saber cuáles son los bancos que ofrecen una mejor tasa de interés en Argentina.
Con el BCRA operando fuertemente para evitar que se dispare el dólar, los argentinos tienen los ojos puestos en cuánto pagan los bancos con respecto al plazo y cuáles son las billeteras virtuales para operar en el mercado fintech.
Los bancos con mejores tasas de interés en Argentina (TNA):
Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en marzo de 2025
Es importante recordar que los plazos fijos exigen inmovilizar el capital invertido durante al menos 30 días en la cuenta, por lo que no tienen un retiro inmediato, cómo sí ofrecen muchas billeteras virtuales.
Las mejores billeteras virtuales en Argentina:
- Prex Argentina (FCI Money Market): 45,04 %
- Naranja X (Cuenta Remunerada): 43,00 %
- Ualá (Cuenta Remunerada): 40,00 %
- Claro Pay (FCI Money Market): 39,57 %
- IEB+ (FCI Money Market): 38,29 %
- Cocos (FCI Renta Mixta): 36,03 %
- Lemon Cash (FCI Money Market): 32,89 %
- Mercado Pago (FCI Money Market): 31,61 %
Estas opciones se destacan porque acreditan intereses de forma diaria y mantienen el dinero siempre disponible. En la práctica, permiten que cada peso invertido empiece a generar rendimiento automáticamente.