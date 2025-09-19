19 de septiembre de 2025 - 22:20

Con el dólar caro, seducen plazos fijos y billeteras virtuales: cuáles ofrecen las mejores tasas de interés

La disparada del dólar hace que muchos busquen rendimientos de sus pesos en los bancos o en cuentas digitales remuneradas. Lista completa de porcentajes en cada opción.

Los bancos más destacados de Argentina ofrecen plazos fijos con rendimientos competitivos, ideales para quienes buscan hacer crecer su saldo de manera segura.

Los Andes
Por Redacción Economía

En un marco de escalada del dólar e incertidumbre económica, muchos trabajadores están buscando cómo cuidar sus ahorros y protegerse de la inflación; en ese contexto vale la pena saber cuáles son los bancos que ofrecen una mejor tasa de interés en Argentina.

Los bancos con mejores tasas de interés en Argentina (TNA):

  • Banco del Sol: 55,00 %
  • Banco Voii: 55,00 %
  • Banco Meridian: 54,50 %
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 52,00 %
  • REBA Compañía Financiera: 50,00 %
  • Banco Bica: 49,00 %
  • Banco de Corrientes: 48,00 %
  • Banco del Chubut: 48,00 %
  • Banco Hipotecario: 45,50 %
  • Banco Nación: 43,00 %
  • Banco COMAFI: 43,00 %
  • Banco ICBC: 42,30 %
  • Banco Credicoop: 42,00 %
  • Banco Provincia: 42,00 %
  • Banco Galicia: 41,00 %
  • Banco BBVA: 41,00 %
  • Banco Macro: 40,50 %
  • Banco Santander: 38,00 %
  • Banco Ciudad: 35,00 %
Es importante recordar que los plazos fijos exigen inmovilizar el capital invertido durante al menos 30 días en la cuenta, por lo que no tienen un retiro inmediato, cómo sí ofrecen muchas billeteras virtuales.

Las mejores billeteras virtuales en Argentina:

  • Prex Argentina (FCI Money Market): 45,04 %
  • Naranja X (Cuenta Remunerada): 43,00 %
  • Ualá (Cuenta Remunerada): 40,00 %
  • Claro Pay (FCI Money Market): 39,57 %
  • IEB+ (FCI Money Market): 38,29 %
  • Cocos (FCI Renta Mixta): 36,03 %
  • Lemon Cash (FCI Money Market): 32,89 %
  • Mercado Pago (FCI Money Market): 31,61 %

Estas opciones se destacan porque acreditan intereses de forma diaria y mantienen el dinero siempre disponible. En la práctica, permiten que cada peso invertido empiece a generar rendimiento automáticamente.

