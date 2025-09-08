Tras la derrota en las elecciones, qué espera y qué pide el sector empresario

El batacazo dado por el peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y el reconocimiento de la derrota por parte del Gobierno nacional hace reaparecer la palabra incertidumbre en la agenda. Más allá de las lecturas políticas, hay coincidencia de que el resultado electoral ha estado fuertemente atado a la recesión económica y a las dificultades para llegar e fin de mes tanto de las empresas como de las personas.

En este marco, muchos referentes empresarios hablaron de cierta falta de certezas hacia adelante en un contexto en que el dólar y la baja de las acciones argentinas generan preocupación. Sin embargo, hubo coincidencia en que el mercado ya anticipaba el resultado en medio de una presión cambiaria que se profundizó la semana pasada.

Buena parte de los sectores productivos locales presentan y reconocen dificultades coyunturales atadas a la caída del consumo. No obstante, en Mendoza todavía hay una apuesta por el cambio político representado en el presidente Javier Milei que no deja de lado los pedidos en torno a las transformaciones necesarias para empezar a salir de la recesión.

Para Diego Stortini, empresario del turismo y la vitivinicultura miembro de la Federación Económica de Mendoza (FEM) , el Gobierno nacional sigue apostando por bajar la inflación. “El tema es que dada la desconfianza actual tiene que subir mucho las tasas para contener al dólar ”, evaluó Stortini. Desde su punto de vista esto enfrirá aún más la economía.

En este sentido, el economista Nicolás Aroma del Centro de Economía y Finanzas explicó que las tasas están en lo más alto de su valor histórico en 20 años. El profesional agregó que la medida no ha sido tan útil como se esperaba para contener la presión del dólar al tiempo que opinó que el costo de menos inflación ha sido a cambio de más recesión.

Por su parte, Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), expresó que con una base monetaria tan apretada como la actual, pocas cosas pueden pasar. “Es probable que este mes se mueva un poco la inflación, pero no creo que sea demasiado”, reflexionó Solís.

En este sentido, el economista José Vargas de la consultora Evaluecon destacó que el Gobierno expresó que se continuará con el rumbo económico por lo que esta semana será clave para las reservas y el precio del dólar. Sin embargo, Aroma sumó que lo que provocó el resultado de las elecciones fue la situación de la economía y que el Gobierno deberá decidir qué hacer de acá a las 7 semanas que quedan para las elecciones nacionales para revertir este resultado.

En este sentido, Manuel Ponce, presidente de la Asociación de Empresarios del Carril Rodríguez Peña (Aderpe), una cámara territorial con fuerte impronta industrial, analizó que el resultado bonaerense fue un voto castigo para el Gobierno. “La gestión venía bien hasta hace unos meses, pero creo que ha cometido errores no forzados que le han pasado factura”, comentó Ponce.

El referente empresario agregó que más allá de que digan que el ingreso ha mejorado, la mayoría de los argentinos asalariados no llega a fin de mes ya que todos sus costos han subido en dólares. Eso, desde su punto de vista, se ha traducido en el resultado del domingo. En línea, Stortini expresó que la caída de bonos tiene que ver con que las elecciones se han interpretado por el mercaado como un referéndum frente a un crecimiento macroeconómico que no se termina de percibir en la calle.

En este marco, Manuel Ponce destacó que el Gobierno debe analizar el mensaje recibido y dejar de cometer errores. En este marco, expresó que las empresas esperan que –de alguna forma- se corrijan los desfasajes de la estructura impositiva con impuestos distorsivos que impiden competir en los tres niveles de gobierno. A esto hay que sumar las altas tasas en danza que frenan todavía más la actividad.

“Sabemos que no es magia y que iba a ser complejo, pero la ciudadanía en general espera ver señales claras”, expresó el presidente de Aderpe. Esto es contar con mayor claridad de una ratificación del modelo que apuntale o de certezas sobre cómo se sortearán las dificultades existentes. En sintonía, Stortini dijo que desde el empresariado “la atención estará puesta en si aparecen las reformas estructurales que necesita la microeconomía para poder entusiasmarse con este modelo”.