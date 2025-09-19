El dólar sube a $1.515, los bonos y acciones vuelven a caer y el riesgo país se acerca a 1.500 puntos

En otra jornada de fuerte alza, el dólar minorista cotiza este viernes 19 de septiembre a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $20 respecto al cierre del jueves, cuando el máximo nominal registrado había sido de $1.495.

En otros bancos, la cotización se encuentra más arriba, ya que el precio promedio es de $1.520,83 .

Por su parte, el dólar blue se compra a $1.490 y se vende a $1.510 en las "cuevas".

El dólar mayorista está en $1.475, mientras que el techo de la banda de flotación se actualizó a $1.475,32, según el Banco Central.

E ste jueves, el mercado de cambios atravesó fuerte presión, con un BCRA obligado a poner divisas para contener la demanda . En total, la autoridad monetaria vendió USD 379 millones de dólares, que se sumaron a los USD 53 millones ya colocados en la jornada previa.

Tanto el frente político como cambiario preocupan a los inversores que dudan de la sostenibilidad de los pagos de la deuda de Argentina si el BCRA apela a los dólares del FMI para contener al tipo de cambio.

“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así. Hay suficientes dólares para todos”, intentó calmar anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, al aparecer en el streaming libertario "Carajo".

El riesgo país vuelve a subir y caen los bonos y las acciones

Los Bonares caían este viernes 2,89% (AL30D), mientras que los Globales lo hacían hasta 1,52% (GD38D), pese a que al principio del jueves habían rebotado tras la paliza del jueves. Así, el riesgo país elaborado por JP Morgan volvía a ascender a las 12.50 unas 40 unidades, a 1.496 puntos básicos.

La racha seguía a la baja para el S&P Merval: caía 2% a 1.660.000 puntos, un mínimo en 13 meses.

La foto general continuaba con fragilidad en Wall Street. La jornada en Nueva York mostraba mayoría de retrocesos para los papeles argentinos. Entre las bajas se destacaban Grupo Galicia, que caía 3,1%; Banco Macro, con 2,4%; BBVA, 2,6%; Supervielle, 2,3%; YPF, 2,3%; y Central Puerto, que retrocedía 1,2%.

En contraste, algunos títulos operaban en terreno positivo. Telecom avanzaba 2,5% e IRSA se disparaba 5,6%.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.969,50 (BNA)

A cuánto cotiza el dólar hoy

Nación: $1.465 / $1.515

Santander $1.450 / $1.500

Macro $1.450 / $1.500

Galicia $1.450 / $1.500

Patagonia $1.465 / $1.515

Supervielle $1.466 / $1.516

ICBC $1.445 / $1.517

BBVA $1.470 / $1.525

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.490

Venta: $1.510

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.529,45 (+ $1,24)

Venta: $ 1.531,49 (+ $2,20)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.547,59 (+ $25,27)

Venta: $ 1.553,66 (- $8,84)

