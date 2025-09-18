18 de septiembre de 2025 - 22:02

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

El ministro de Economía aseguró que “no van a haber cambios en el programa económico” y apuntó contra la oposición.

Luis Caputo

Luis Caputo

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló por primera vez desde la intervención del Banco Central (BCRA) y aseguró que “no van a haber cambios en el programa económico”.

Leé además

Luis Caputo anunció que hubo superávit fiscal en agosto 

Caputo anunció que en agosto hubo superávit fiscal y cruzó a la oposición por "querer romper el equilibrio"

Por Redacción Economía
Javier Milei (EFE)

Milei retomó los ataques a la oposición dialoguista: "Kukas disfrazados de republicanos"

Por Redacción Política

“No nos vamos a mover del programa económico. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria”, afirmó Caputo este jueves en una entrevista por el streaming Carajo. El titular del Palacio de Hacienda se encuentra acompañado de su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así. Hay suficientes dólares para todos”, aclaró.

Además, afirmó que la oposición “quiere romper el equilibrio fiscal”, luego de que la Cámara de Diputados haya rechazado los vetos presidenciales sobre las leyes de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales.

Embed

“Si vos agregas un gasto tenés que decir cómo lo vas a financiar. Ellos no lo hacen, lo que demuestra que quieren romper el equilibrio fiscal”, expresó el funcionario nacional en una entrevista por el streaming Carajo.

“Son todos los temas que ellos mismos ajustaron cuando eran gobierno, junto con Sergio Massa (ex ministro de Economia)”.

Por último, envió un mensaje de tranquilidad a los mercados, donde expresó que en las próximas semanas se anunciarán los pagos de los vencimientos de la deuda de los meses de enero y julio del 2026.

“(al mercado) No tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene”, sostuvo Caputo, quien agregó: “Ya lo vamos a anunciar”.

De esta manera, el funcionario nacional intentó dejar un mensaje de tranquilidad hacia los mercados, luego de que registraran caídas en acciones y bonos superiores al 14%.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Obras en Aguas Mendocinas.

Oficializaron un crédito internacional de USD 75 millones para obras de agua y saneamiento en Mendoza

Por Martín Fernández Russo
El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán. 

Cornejo se reunió con Francos, Caputo y Catalán: el nuevo ministro del Interior solo estuvo media hora

Por Martín Fernández Russo
Javier Milei junto a la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Entre el apoyo y una advertencia: qué dijo el FMI tras la charla de Caputo con Georgieva

Por Redacción Economía
El Ministerio de Economía deberá renovar mañana vencimientos por $7,2 billones, en una operación que genera fuerte expectativa en el mercado por el riesgo que implica la cercanía de las elecciones nacionales.

Caputo ante la misión renovar $7,2 billones de deuda en medio de incertidumbre electoral

Por Redacción Economía