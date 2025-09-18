Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

El ministro de Economía, Luis Caputo , habló por primera vez desde la intervención del Banco Central ( BCRA ) y aseguró que “no van a haber cambios en el programa económico”.

Caputo anunció que en agosto hubo superávit fiscal y cruzó a la oposición por "querer romper el equilibrio"

“No nos vamos a mover del programa económico. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria” , afirmó Caputo este jueves en una entrevista por el streaming Carajo. El titular del Palacio de Hacienda se encuentra acompañado de su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

“ Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así. Hay suficientes dólares para todos” , aclaró.

Además, afirmó que la oposición “quiere romper el equilibrio fiscal”, luego de que la Cámara de Diputados haya rechazado los vetos presidenciales sobre las leyes de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales.

“Si vos agregas un gasto tenés que decir cómo lo vas a financiar. Ellos no lo hacen, lo que demuestra que quieren romper el equilibrio fiscal”, expresó el funcionario nacional en una entrevista por el streaming Carajo.

“Nuestra expectativa es que en las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de Enero y si nos va bien, de Julio del año que viene. Hace tres meses que estamos trabajando en eso” Toto Caputo en Las Tres Anclas. pic.twitter.com/UDJ0WV4QFu

“Son todos los temas que ellos mismos ajustaron cuando eran gobierno, junto con Sergio Massa (ex ministro de Economia)”.

Por último, envió un mensaje de tranquilidad a los mercados, donde expresó que en las próximas semanas se anunciarán los pagos de los vencimientos de la deuda de los meses de enero y julio del 2026.

“(al mercado) No tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene”, sostuvo Caputo, quien agregó: “Ya lo vamos a anunciar”.

De esta manera, el funcionario nacional intentó dejar un mensaje de tranquilidad hacia los mercados, luego de que registraran caídas en acciones y bonos superiores al 14%.