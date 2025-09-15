Oficializaron un crédito internacional de USD 75 millones para obras de agua y saneamiento en Mendoza

El gobierno de Alfredo Cornejo hizo oficial el préstamo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.

A través del Decreto Nº 1947, firmado por el gobernador el 11 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial este lunes, se aprobó el modelo de "contrato de préstamo" que celebraron la Provincia de Mendoza y el FONPLATA, por un monto de "hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CINCO MILLONES DE (U$D75.000.000,00) para la financiación y ejecución del Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable en la Provincia de Mendoza".

Entre los considerandos se explica que el contrato fue "revisado y negociado" el 18 de julio pasado en la sede del Banco FONPLATA en la Argentina, por representantes del Gobierno de la provincia de Mendoza; del Ministerio de Economía de la República Argentina y de FONPLATA – Banco de Desarrollo. Posteriormente, el 31 de julio, el Directorio Ejecutivo de FONPLATA, aprobó el financiamiento estipulado.

"El objetivo general del Programa es contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del Área del Gran Mendoza y de la Ciudad de San Rafael, mediante la optimización y expansión de los servicios de producción y distribución de agua potable", explica el gobierno provincial.

En tanto, los Objetivos Específicos propuestos son: