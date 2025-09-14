Política en Off: Cambia Mendoza todavía existe, una colectora oculta y el fiestón legislativo

La alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza sigue generando repercusiones en el escenario político local, especialmente dentro del radicalismo.

Primero hubo cierto ruido por el diseño de las boletas únicas para la categoría de diputados nacionales. Aunque la fórmula está compuesta por el ahora libertario Luis Petri y la radical Pamela Verasay, en esa porción de la boleta sólo figura el nombre y el logo de La Libertad Avanza .

Si bien el acuerdo entre Alfredo Cornejo y Javier Milei establecía precisamente que, a nivel nacional, el frente se presentaría como Alianza La Libertad Avanza , algunos radicales se sorprendieron por la ausencia total del radicalismo y Cambia Mendoza. Solo se ven las siglas LLA junto al águila característica que identifica a ese espacio.

“ Nos borraron del mapa , eso sí que jodió”, deslizó un dirigente radical sobre este diseño. Y comenzaron a esperar con impaciencia la difusión de la boleta de la alianza para la categoría de candidatos provinciales y municipales.

La boleta única en la categoría de diputados nacionales. En el casillero de La Libertad Avanza no figura ninguna referencia de la UCR.

La espera demorará todavía un poco más, ya que recién el jueves próximo será dado a conocer por la Junta Electoral de la provincia. Pero de antemano, quienes han visto los borradores han comenzado a tranquilizar a los radicales que están tensos. En el ámbito de Mendoza la alianza se denomina La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, y como tal, ambas agrupaciones aparecerán mencionadas en el diseño.

De acuerdo al testimonio, los nombres de las dos agrupaciones figurarán en letras blancas y el fondo será el mismo de la boleta nacional. "La boleta es violeta y aparece el águila esa", confirmó un radical, sin ocultar cierto desprecio por el emblema de Milei.

El candidato de la "colectora radical"

Luego de que se conociera la conformación de las alianzas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, la presentación del Frente Verde generó “ruido” en el arco opositor, donde hubo quienes comenzaron a definirlo como la “lista colectora de Cornejo”.

Esta crítica surge por los rumores sobre la cercanía del Partido Verde con algunos altos dirigentes de la UCR local y por la reciente salida de Libres del Sur de Cambia Mendoza, una agrupación que todavía mantiene sólidos vínculos con el radicalismo.

Para muestra, un botón, suelen decir. En General Alvear, el primer candidato a concejal del Frente Verde es Pablo Reyes, quien fue funcionario municipal de la UCR y ha dejado huellas de ese amor. El dirigente, que actualmente integra Libres del Sur, militó junto a Carlos Ponce, referente de Luis Petri en el departamento sureño.

Pablo Reyes El candidato a concejal del Frente Verde en General Alvear, Pablo Reyes.

Antes de sumarse al petrismo, Reyes formó parte del equipo del exintendente Walther Marcolini y llegó a ocupar el cargo de director de Desarrollo Social de la comuna. En 2020, en plena etapa de aislamiento por la pandemia de coronavirus, el actual senador provincial al parecer le pidió la renuncia, luego de que se difundieran fotos festejando un cumpleaños en un salón municipal.

En 2021 regresó al gabinete, esta vez para conducir el área de Servicios Públicos. Sin embargo, tras las elecciones legislativas de ese año, Marcolini solicitó la renuncia de todo su equipo y Reyes pasó a desempeñarse como responsable de la Coordinación de Cuidados Alternativos de General Alvear, área dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

Pablo Reyes Luis Petri El candidato a concejal del Frente Verde en General Alvear, Pablo Reyes junto al ministro de Defensa, Luis Petri

Con el tiempo, la relación entre Reyes y Marcolini se fue enfriando. Siempre vinculado al sector social, comenzó a acercarse a Libres del Sur, aunque en 2023 sorprendió al apoyar la precandidatura a intendente del radical Ponce.

Ya en 2025, con la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, Reyes decidió dejar la gestión de Alejandro Molero para emprender un nuevo camino político. Esta vez, fuera del radicalismo, se convirtió en referente de Libres del Sur en Alvear y candidato a concejal del Frente Verde.

Hay quienes califican a Reyes de "camaleón" y otros consideran que es un "caballo de Troya" de la UCR en el Frente Verde ¿Qué dirá Mario Vadillo de estas críticas?

Pablos Reyes Libres del Sur El candidato a concejal del Frente Verde en General Alvear, Pablo Reyes junto al referente provincial de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli.

Fiestón en la Legislatura

La Legislatura mendocina se lavará la cara por unas horas. Lejos de los debates acalorados, los gritos y las protestas, la Casa de las Leyes no será ajena a los festejos primaverales que se avecinan y realizará una actividad para atraer a jóvenes.

Con organización de sus autoridades y de las áreas de Cultura y Turismo, "Primavera en la Legislatura" se hará el viernes 19 de setiembre, a partir de las 17, en la explanada del edificio.

La colorida publicidad ya está en las redes sociales. Una perlita para los más atentos es que, entre los artistas de la grilla, aparece el hijo de un legislador. Se trata de "Dj Toto", cuyo padre es el diputado radical David Sáez.

DJ Toto es, de hecho, el único que le pone la cara a los posteos sobre la actividad, a pesar de que se presentan también otros artistas, como el cantante mendocino de La Voz Argentina Michael Gimenez y el grupo de cumbia mendocina La Joda.

Seguramente habrá chicanas por el festejo primaveral animado por el hijo de un radical. Aunque también podría ser una buena oportunidad para que los políticos se den una tregua y bailen todos juntos al ritmo del reguetón.

Peronistas se subieron al tren de Alfredo

El gobernador Alfredo Cornejo anunció esta semana la licitación del "tren de cercanías", un ambicioso servicio de transporte ferroviario de pasajeros que unirá, a lo largo de un trazado de 32 kilómetros, Junín, San Martín y Maipú con el Gran Mendoza.

Por supuesto que Cornejo protagonizó un video institucional para poner de relevancia el anuncio. También lo hicieron los intendentes radicales Mario Abed (Junín) y Raúl Rufeil (San Martín), cuyas presencias en la propaganda oficial eran previsibles.

Lo que no se esperaba era que opositores también aparecieran en el video del Gobierno. Eso hicieron los peronistas Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz), y el exradical Ricardo Mansur (Rivadavia).

Destéfanis y Ubieta celebraron el anuncio del Gobierno provincial, a pesar de que son candidatos a diputados nacionales del PJ. En cambio, Matías Stevanato (Maipú), también candidato de esa lista, evitó hacerlo ¿Será una estrategia de marketing electoral o estará naciendo una nueva "concertación" en el este mendocino?

Militares, sin onda con Petri

La dura derrota que sufrió La Libertad Avanza por casi 14 puntos de diferencia en las elecciones legislativas en Buenos Aires dejó a la vista la crisis del partido del presidente Javier Milei.

Según algunas versiones, las Fuerzas Armadas no escaparon a la general y votaron por amplia mayoría a Fuerza Patria. Aunque en este caso, el rumor busca comprometer no al Presidente específicamente, sino al ministro de Defensa de la Nación, el mendocino Luis Petri.

Luis Petri Fuerzas Armadas

Este supuesto relevamiento interno le concedió cifras de apoyo al peronismo muy altas entre los militares, según publicó La Política Online. De ser así, el voto anti LLA habría hecho blanco en Petri, ya sea por cuestiones salariales o por la crisis de la obra social IOSFA, o sencillamente porque hay muchos militares peronistas.

La publicación no provocó reacciones en el petrismo local, ni para bien ni para mal. Los seguidores locales aducen en cada conversación que la gestión de Petri en el Gobierno nacional no es motivo de comentario alguno. "El comando de campaña se aboca a armar una agenda de contactos de Petri en Mendoza con toda la gente que lo quiere ver", se limitan a responder.