Alejandro Gullé asistió a la Bicameral de Seguridad y anunció el fortalecimiento de cuatro unidades fiscales

Entre otros puntos, señaló que habrá “nuevas unidades especializadas en la provincia”, ya que va a dotar de un Fiscal más a la unidad de Robos y Hurtos que actualmente tiene 8, y pasarán a ser 9.

También buscará ampliar la capacidad operativa de la unidad de Delitos Económicos, sumando profesionales contadores y un fiscal más con especialización en ciberdelitos; sumar un fiscal nuevo en Malargüe, evitando los traslados a San Rafael de los ciudadanos en caso de licencia, por ejemplo, del fiscal a cargo; y la creación de otra fiscalía en la unidad ambiental, por los delitos ambientales y de maltrato animal.

Resultados de las causas

Al mismo tiempo, se refirió a la nueva Oficina de Cooperación interinstitucional, la cual “funciona muy bien” y es la encargada de coordinar acciones entre el MPF y la Policía, como así también con otros organismos, y agregó que se buscará readecuar al Cuerpo Médico Forense, que cuenta con alguna tecnología obsoleta.

En términos generales, resaltó que existen unidades fiscales temáticas - homicidios, violencia institucional, delitos contra la integridad sexual, ciberdelitos, delitos económicos, robos y hurtos, etc - y que “casi todas trabajan con unidades investigativas policiales”.

“Pongo en valor el trabajo de los policías”, remarcó, ya que se ha logrado “un nivel de eficiencia altísimo, con un 90% de casos resueltos (unidad de homicidios, por ejemplo)”. Sostuvo además que “la unidad fiscal de robos y hurtos, el año pasado, logró resolver 2596 causas, y 2250 resultaron con condena; es un gran trabajo de la unidad fiscal. Son los brazos nuestros, no podríamos esclarecer los hechos si no hubiese colaboración y trabajo intenso de las unidades”.

Resaltó además que “hemos hecho mega operativos, allanamientos simultáneos, en donde logramos una importante detención de personas y se incautaron armas de fuego”.

Al finalizar, el titular del Ministerio Público Fiscal destacó el trabajo de los fiscales ya que “es muy importante. Hay fiscales que tienen 8 a 9 audiencias diarias”.

Qué dijo Gullé del narcotráfico

El presidente de la Bicameral, Germán Gómez (PJ), cerró la ronda de consultas de los legisladores consultándole al jefe de los fiscales su análisis de la problemática del narcotráfico en la Provincia y Gullé respondió que el Ministerio de Justicia de la Nación debe destinar mayores recursos para afrontarlo.

"La Justicia Federal no tiene estructura, no pueden instalar el sistema acusatorio sin personal", criticó Gullé y señaló como principal deficiencia, que se "ataca la comercialización importante pero todo el narcomenudeo no lo atienden, porque no tienen recursos".

"Hay provincias que han descentralizado y lo atienden. Yo no me quiero comprar un problema sin recursos", admitió el jefe de fiscales y destacó a la Provincia de Córdoba que tiene su cuerpo de combate contra el narcomenudeo, donde "los quiosquitos no duran ni 5 minutos".

Gullé también señaló que "en los barrios crecen los robos para comprar droga y los homicidios porque uno quiere vender en el territorio de otro. Pero este es un problema federal y se requieren recursos para que no siga avanzando". A la vez, indicó que es necesario que la Provincia abra su propio centro de rehabilitación para atacar el consumo de drogas de forma general.

Desde la oposición agradecieron la visita del titular del MPF a la Legislatura y señalaron que les parece "bien" la implementación de nuevas tecnologías para que puedan realizarse las denuncias, como la instalación de los tótems.

"Me gustó la sinceridad sobre algunas preguntas en las que hizo clara mención a la necesidad de contar con más recursos económicos y coordinación, algo que venimos marcando nosotros en materia de narcotráfico", comentó el diputado Germán Gómez.

"Reconoció que algunas provincias vienen trabajando en el tema como Córdoba, que creó un organismo específico de intervención y que tiene la competencia sobre el delito del narcotráfico. Creo que Mendoza debe ir por esa vía", agregó.

Y completó: "Le reconozco la sinceridad, de primero decir que el problema está y que podría ser aún más grave. Lo que hemos dicho no es una crítica al gobierno provincial, sino a la Nación, de que se necesita mayor coordinación para resolver una temática que se viene dando día a día".