Caputo anunció que en agosto hubo superávit fiscal y cruzó a la oposición por "querer romper el equilibrio"

En agosto, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $390.301 millones , según informó el Ministerio de Economía. El resultado primario fue de $1.556.864 millones, que se redujo luego del pago de intereses de la deuda por $1.166.564 millones.

Subsidio al gas: el Gobierno propuso eliminar la ampliación de zonas frías y la medida afectaría a Mendoza

Con estos resultados, el SPN acumuló un superávit financiero del 0,4% del PBI (Producto Bruto Interno) al octavo mes del año, y un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PBI, s egún informó Luis Caputo en su cuenta de X.

Los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.366.068 millones en agosto (un aumento del 29,9% interanual) mientras que los gastos del sector público fueron de $9.809.204 millones (suba del 25% interanual).

En medio de la derrota política que sufrió el Gobierno ayer en la Cámara de Diputados, donde se rechazaron los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales, en el informe del SPN se publicaron las transferencias que el Ejecutivo envió a las universidades públicas del país.

Importante En agosto de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.556.864 millones y un superávit financiero de $390.301 millones. El superávit primario en el mes se incrementó casi 30% en términos reales frente a igual mes de 2024, con…

“Cabe destacar que las transferencias a universidades ($341.231 millones) se incrementaron en el mes 45,9% interanual, lo que implica una recomposición real de 9,2%”.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.122.515,8 millones (17,3% interanual): las del sector privado presentaron un crecimiento de $446.298,8 millones (20,8% interanual) mientras que las del sector público alcanzaron los $521.702,4 millones (2% interanual).

Por último, los subsidios económicos registraron una caída de $214.933 millones (-18,8% interanual), donde los energéticos variaron en $166.107 millones menos (-19,1% interanual), mientras que los destinados al transporte cayeron $52.231 millones (-19,4% interanual).

Sobre el final de la publicación, el titular del Palacio de Hacienda, cargó contra el arco político que “intenta romper el equilibrio fiscal”.

“El Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos. Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para estabilizar la macroeconomía y reducir la presión tributaria. Sólo en 2025, la devolución de recursos al sector privado por la eliminación del impuesto PAIS y la baja en derechos de exportación y aranceles de importación se estima en alrededor de 1,4% del PBI”, concluyó.