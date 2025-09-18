Rectificaciones económicas bienvenidas e indispensables

Pese a la contundente derrota electoral que sufrió el Gobierno Nacional en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del domingo 7 de setiembre, el presidente Javier Milei -en su discurso de reconocimiento del fracaso de su fuerza política- ratificó el rumbo económico. Rumbo que, no obstante, requiere de ciertas correcciones en los planes de ajuste.

Es destacable que el primer mandatario y el jefe de Economía, Luis Caputo, insistan en defender el equilibrio fiscal, la no emisión monetaria y la desregulación de la economía.

Tales principios son los que guían las economías de los países de mayor desarrollo y en líneas generales tienen en Argentina un fuerte apoyo de las entidades que representan a los sectores empresarios, los cuales demandan, a su vez, reglas claras para enfrentar la competencia externa.

Quienes gestionan negocios remarcan que hace dos años el país estaba cerrado al ingreso de maquinarias y de bienes que permitían mejorar la productividad.

En muy corto tiempo, el Gobierno dispuso una apertura para el ingreso de esas herramientas, como así también de los productos que se fabrican en otros lugares del mundo, en muchos casos con subsidios por parte de los respectivos gobiernos.

Ese desfase provoca hoy el cierre de numerosas empresas y el despido de personal para ajustar la producción local a una demanda alicaída por la pérdida de empleos y la baja de ingresos.

Pese a este escenario, los empresarios están dispuestos a respaldar los principios básicos en los cuales se asienta el actual programa económico.

Esos objetivos también fueron apoyados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que elogió la decisión de “estabilizar la economía” en un país que conoció recientemente una inflación superior al 200% anual.

Los gobernadores de las provincias mejor gestionadas también respaldan el equilibrio fiscal, pero exigen que el superávit no se obtenga a costa de retener recursos que pertenecen a sus jurisdicciones, según la coparticipación de impuestos y las leyes vigentes.

Más allá de estas premisas, la sociedad expresó en las urnas el rechazo a parte de las políticas impulsadas por la gestión Milei; en especial, en cuanto a las remuneraciones de los jubilados nacionales; en las partidas para atender la discapacidad y la actividad de las universidades, y en el mantenimiento de la infraestructura básica.

Si existen irregularidades y corrupción en los organismos encargados de tales prestaciones u obras, es obligación de las autoridades efectuar las investigaciones pertinentes y denunciar a quienes se benefician con el otorgamiento indebido de jubilaciones y de certificados de discapacidad, con el despilfarro de fondos universitarios o como contratistas del Estado. Pero no se puede abusar de la autoridad.

Para la sociedad, resulta incomprensible la desatención de personas vulnerables. Ese rechazo se tradujo y sigue traduciendo en multitudinarias manifestaciones públicas.

Los errores en las prestaciones del Estado generan un repudio al ajuste indiscriminado en el sector previsional, en la discapacidad y en el ámbito universitario, al tiempo que preocupa el deterioro de la red vial y otros servicios esenciales.

El Gobierno está obligado a revisar estas decisiones en cuanto a la orientación del gasto público; en paralelo, deberá evaluar las actividades que puedan soportar un recorte de los fondos oficiales.

La presentación del proyecto de Presupuesto 2026, ocurrido este lunes, ratificó el principio del equilibrio fiscal, pero también intentó responder a las demandas de los sectores mencionados. Esperemos que esta vez se efectivice.