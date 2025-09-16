16 de septiembre de 2025 - 07:52

Cornejo respaldó el Presupuesto 2026 de Milei y le pidió "un voto de confianza" a la gente

Después del discurso de Javier Milei, el gobernador de Mendoza llamó a respaldar una "economía sana que deje atrás los traumas generados por el populismo".

Milei y Cornejo, en una foto de archivo

Milei y Cornejo, en una foto de archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador Alfredo Cornejo expresó su respaldo al proyecto de Presupuesto 2026 presentado el lunes por la noche en cadena nacional por el presidente Javier Milei y pidió "un voto de confianza" para la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones del 26 de octubre.

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo en el actor de juramento de la nueva vocal del Tribunal de Cuentas, Andrea Molina.

Alfredo Cornejo le tomó juramento a Andrea Molina en el Tribunal de Cuentas

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Archivo

Qué sucede con el Presupuesto 2026 de Mendoza: cuándo lo enviaría Cornejo a la Legislatura

Por Martín Fernández Russo

"Celebro que Argentina tenga un proyecto de presupuesto con prioridades puestas en el desarrollo humano y una gran atención sobre los sectores productivos, en el marco del sostenimiento de las metas logradas como la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, tal como tiene Mendoza desde hace tiempo", escribió el mandatario provincial en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1967768140810461493&partner=&hide_thread=false

"He venido reclamando desde el año pasado la necesidad de contar con un presupuesto nacional porque se trata de una herramienta esencial para afirmar la calidad institucional y para crear certezas que atraigan a la inversión, pero también para darle previsibilidad a las administraciones provinciales", agregó.

"Sigo expresando desde Mendoza la más firme vocación de colaboración para consolidar una economía sana que deje atrás los traumas generados por el populismo, dando origen a una nueva etapa donde el esfuerzo de los argentinos sea proporcional a la esperanza y a los resultados que merece nuestro pueblo", dijo.

"Por eso considero indispensable que el próximo 26 de octubre la gestión nacional reciba un voto de confianza que despeje dudas y abra las puertas a un futuro más próspero", expresó el Gobernador.

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado, quien en los últimos días fue crítica del manejo de LLA en la provincia de Buenos Aires y la interna en la Casa Rosada tras la derrota del 7 de septiembre, citó un tuit de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sumó: "No queremos retroceder al desastre que dejaron Alberto, Cristina y Massa, pero para eso necesitamos consensos y que no existan dudas de ningún tipo".

"La Argentina no puede perder otra oportunidad y eso depende de las decisiones correctas de @JMilei", manifestó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1967749541068951560&partner=&hide_thread=false

El mensaje de Julio Cobos con una advertencia para Javier Milei

En tanto, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Julio Cobos, respaldó el proyecto de Presupuesto 2026 pero dejó algunas críticas sobre las prioridades expresadas por Milei en su discurso. Además, celebró el tono moderado que optó mostrar el libertario en lugar de los habituales insultos y las chicanas a opositores.

"Luego de la cadena nacional queda claro que no se gobierna atropellando al que piensa distinto ni abandonando a quienes necesitan de la presencia del Estado. La distribución no la hace el mercado como dijo en el presupuesto anterior. La hace el Presupuesto definiendo prioridades", declaró el ex vicepresidente.

"Los aumentos de gasto por encima de la inflación real permiten cierta recuperación del poder adquisitivo, pero el atraso es tan grande que debemos debatir si son suficientes. Por eso, la emergencia universitaria y sanitaria sigue vigente. Vamos a insistir en el Congreso", criticó.

Entonces, advirtió: "Un gobierno con mirada solo fiscal es un gobierno incompleto. Esa lógica ya generó más de 190 mil puestos de trabajo perdidos. La otra pata es la reactivación y el impulso productivo que genere empleo genuino. Eso debe reflejar el Presupuesto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juliocobos/status/1967757858189267067&partner=&hide_thread=false

"Ojalá este cambio discursivo se traduzca en hechos. La soberbia y la ira son malas consejeras. Es hora de escuchar, dialogar y tener sensibilidad social. Argentina no puede seguir perdiendo tiempo", lanzó Cobos en X.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Obras en Aguas Mendocinas.

Oficializaron un crédito internacional de USD 75 millones para obras de agua y saneamiento en Mendoza

Por Martín Fernández Russo
Emir Félix es el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Justicialista Mendoza, Plantea en esta entrevista que Milei y Cornejo son lo mismo. Foto: Marcelo Rolland

Emir Félix: "El peronismo salió del subsuelo y está arriba de su piso"

Por  Martín Fernández Russo  y Juan Carlos Albornoz
el cazafantasmas

El cazafantasmas

Por Luis Abrego
Lucha antigranizo en San Rafael

¿Habrá lucha antigranizo?: General Alvear avala la propuesta del Gobierno, pero depende de San Rafael

Por Martín Fernández Russo