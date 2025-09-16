Subsidio al gas: el Gobierno propuso eliminar la ampliación de zonas frías y la medida afectaría a Mendoza

El Gobierno trata de dar de baja la inclusión, que sucedió en 2021, de 3 millones de hogares en el subsidio al gas. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza los principales afectados.

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026, que fue recibido entre aplausos y quejas del arco político. Por otra parte, el mercado financiero reaccionó positivamente al discurso del mandatario, pero distinta será la mirada de millones de argentinos que perciben el subsidio al gas natural en caso de aprobarse el proyecto.

El objetivo del Poder Ejecutivo Nacional es modificar radicalmente el régimen de dicho subsidio en el país. La iniciativa prevé la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, una medida implementada en 2021. Si obtiene el visto bueno del Congreso, se excluiría de este beneficio a más de 3 millones de hogares que obtuvieron descuentos en sus facturas en los últimos años.

Frente a ese escenario, la eliminación afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde se registran un clima templado en los inviernos. En estas últimas zonas, la cobertura había generado una ampliación significativa en la cantidad de beneficiarios. Ahora dependerá del Congreso la aprobación de este ítem.

En detalle, el artículo 72 del proyecto de ley establece: “Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637”. Esto implica que, bajo la administración de Javier Milei, se revierte el alcance sancionado en 2021.

Como consecuencia, el subsidio vuelve a restringirse exclusivamente a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza, tal como planteaba el Régimen de Zona Patagónica sancionado en 2002. El informe de la consultora Economía y Energía señala que 4,2 millones de usuarios acceden actualmente a algún subsidio por Zona Fría, y que el 72% de ellos reside en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.