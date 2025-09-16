Efecto Presupuesto 2026: acciones y bonos operaron en alza tras el discurso de Javier Milei

Acciones , ADRs y bonos operaron hoy en alza , tras presentación oficial del Presupuesto 2026. De esta manera, las primeras reacciones al anuncio del presidente Javier Milei fueron positivas en el mercado financiero.

Este martes, el S&P Merval subió 2,26% hasta los 1.788.268,80 puntos . De este modo, el principal índice de renta variable local logró una parcial recuperación. Cabe recordar que venía de caer 18,2% la semana pasada y ayer bajó 1,0% hasta US$1.169 millones, registrando su nivel más bajo en 13 meses por el efecto de la incertidumbre política tras las elecciones bonaerenses.

Siguiendo el panel líder, donde la mayoría de las acciones cerraron en positivo, tuvieron las mayores subas Metrogas (4,20%), Transportadora Gas del Sur (4,19%) y Transener (3,24%). En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron una suba generalizada. Las máximas ganancias fueron de Transportadora Gas del Sur (4,77%), Pampa Energía (3,63%), Grupo Financiero Galicia (3,14%) e YPF (3,00%).

Sobre la jornada actual, el equipo de Research de Puente destacó que “los bonos reaccionaron positivamente al anuncio del presupuesto, en particular al tono moderado del discurso, con subas del 2.5% en toda la curva". Y agregó: "Sin embargo, todavía siguen en niveles muy inferiores a los previos a la elección de la PBA”.

La consultora PPI señaló que “tras la cadena nacional en la que el presidente anunció el Presupuesto 2026 logrando un tono de comunicación más moderado (como detallamos en “Claves del Presupuesto 2026”), la deuda soberana en dólares opera con avances de 2,5% en promedio en el premarket, borrando parte de la caída de ayer”.

Y añadió: “En su segundo discurso público post derrota de PBA, Milei optó por un mensaje más conciliador con los frentes opositores, validó el esfuerzo social de los eslabones más débiles y llamó a los gobernadores a trabajar ‘codo a codo’. Este aire de pragmatismo en la máxima autoridad luego del revés electoral es bien recibido por el mercado de renta fija soberana en dólares”.

Informaron también que “esta dinámica contrasta con lo ocurrido ayer: en el inicio de la semana, los Globales extendieron la sangría del viernes y retrocedieron hasta 3,5%, llevando su precio promedio ponderado por outstanding a la zona de US$56,1, un nivel no observado desde fines de octubre de 2024”.

“En paralelo, el riesgo país se consolidó cómodamente por encima de los 1.140 puntos básicos. Si bien el rebote inicial brinda cierto alivio a la curva de Globales, el panorama continúa siendo incierto. Con cinco semanas de operatoria antes de las elecciones de octubre y un margen muy acotado para errores políticos, la volatilidad del mercado probablemente se mantenga elevada”, proyectó la consultora.