Axel Kicillof sobre el discurso de Javier Milei: "Es un disco rayado, la economía está mucho peor"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó de “disco rayado” el discurso del presidente Javier Milei. El jefe de Estado presentó el Presupuesto 2026 y el mandatario provincial salió al cruce: “La economía está mucho peor desde que llegó Milei”.

En diálogo con LN+, Kicillof apuntó contra Milei al acusarlo de engañar al electorado. El gobernador afirmó que Milei “vendió espejitos de colores en la campaña” de 2023 y que ahora recicla eslóganes de gestiones anteriores. Al respecto recordó la frase “lo peor ya pasó”, que calificó como una “frase de Macri y de la derecha argentina”.

El gobernador de Buenos Aires se refirió también al plan económico del Gobierno nacional, asegurando que les "viene mintiendo mucho". Evaluó que "el principal problema que teníamos era la falta de dólares y Milei lo agravó", y sostuvo que el verdadero "problema de Argentina es de balanza comercial".

Sobre el Presupuesto 2026, Kicillof se mostró escéptico y manifestó que “duda de que recupere lo que sacó a los jubilados”. A la vez calificó de “muy insuficiente” el incremento anunciado para el sector pasivo.