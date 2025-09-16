16 de septiembre de 2025 - 00:00

Axel Kicillof sobre el discurso de Javier Milei: "Es un disco rayado, la economía está mucho peor"

El presidente anunció el Presupuesto 2026 y el gobernador de Buenos Aires no dudó en criticarlo. Kicillof hizo memoria y dijo que Milei “vendió espejitos de colores en la campaña” en 2023.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Foto:

@Kicillofok
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó de “disco rayado” el discurso del presidente Javier Milei. El jefe de Estado presentó el Presupuesto 2026 y el mandatario provincial salió al cruce: “La economía está mucho peor desde que llegó Milei”.

En diálogo con LN+, Kicillof apuntó contra Milei al acusarlo de engañar al electorado. El gobernador afirmó que Milei “vendió espejitos de colores en la campaña” de 2023 y que ahora recicla eslóganes de gestiones anteriores. Al respecto recordó la frase “lo peor ya pasó”, que calificó como una “frase de Macri y de la derecha argentina”.

El gobernador de Buenos Aires se refirió también al plan económico del Gobierno nacional, asegurando que les “viene mintiendo mucho”. Evaluó que “el principal problema que teníamos era la falta de dólares y Milei lo agravó”, y sostuvo que el verdadero “problema de Argentina es de balanza comercial”.

Sobre el Presupuesto 2026, Kicillof se mostró escéptico y manifestó que “duda de que recupere lo que sacó a los jubilados”. A la vez calificó de “muy insuficiente” el incremento anunciado para el sector pasivo.

En otro tramo de la entrevista, y de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el mandatario provincial hizo un llamado a las urnas como herramienta para cambiar el rumbo: “El voto sirve. Hay que ir a votar para que Milei corrija el rumbo. Hay problemas graves. Comercios y empresas cerrados por todos lados”.

