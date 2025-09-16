16 de septiembre de 2025 - 16:05

Adorni detalló el Presupuesto 2026 y aseguró: "No hay nada que pueda hacer tambalear el plan económico"

El vocero presidencial dio una conferencia de prensa en Casa Rosada y destacó que los aumentos en jubilaciones y universidades serán “por encima de la inflación”. Además, apuntó contra Axel Kicillof y dejó una chicana a Cristina Kirchner.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional.

Milei presentó el Presupuesto 2026 con aumentos en universidades, salud y discapacidad: "Lo peor ya pasó"

Cristina Kirchner (La Voz / Archivo)

Cristina volvió con "Ay, Milei" por la cadena nacional: "Una verdadera bomba de tiempo"

“¿Cómo no vamos a vivir un período de volatilidad si apareció el cuco?”, ironizó Adorni al referirse a la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, aunque aseguró que “nada” hará tambalear el programa económico del Gobierno.

El funcionario remarcó que el proyecto prevé aumentos “por encima de la inflación” para jubilaciones y universidades, y pidió a los legisladores opositores discutir la iniciativa “con seriedad y decencia”: “Nos abrimos al debate y a que podemos tener una charla adulta en el Congreso con nosotros a disposición para explicar las dudas que tengamos".

Sobre las elecciones y dijo: “El mercado rechaza enérgicamente las ideas del pasado. Hay una aversión al cuco, un rechazo. Es probable que en un periodo electoral puedas tener un dejo de volatilidad si el cuco aparece, pero independientemente de eso no hay nada que pueda hacer tambalear a este programa económico que es profundamente sólido. Por supuesto que hay sectores que van a preanunciar el apocalipsis, pero no va a pasar”.

Adorni también afirmó que analizarán con qué gobernadores vale la pena sentarse a hablar y apuntó contra Axel Kicillof, a quien tildó de “irracional”: “De hecho, ayer fue bastante penoso ver a un gobernador responsable de una Argentina lastimosa decir que no se arrepiente de nada. Quizá no haya nada que discutir con él”, expresó sobre la entrevista del gobernador bonaerense en LN+.

Luego opinó sobre el presupuesto: “Es beneficioso y estuvo pensado para que tenga un apoyo mayoritario. Tiene un montón de noticias que son positivas, se le dio una importancia a las partidas sociales o de capital humano”.

En cuanto a la hoja de ruta del dólar, explicó que el tipo de cambio es libre y que el Gobierno utiliza las estimaciones del REM para proyectar cifras futuras: "No lo controlamos, entonces cómo no sabemos cómo va a cerrar este año, tomamos el REM para estimar cuál sería en 2026″. Según detalló, el 85% de la recaudación del Estado se destinará a capital humano, con $4,8 billones previstos para universidades nacionales.

Consultado por las críticas de Cristina Fernández de Kirchner tras la cadena nacional de Milei, el vocero evitó polemizar, pero dejó una chicana: “Estaba trabajando, no tuve tiempo de leer. Dicho sea de paso, increíble que un preso escriba desde la cárcel, independientemente de que la cárcel sea la cárcel tradicional o que sea su domicilio particular”.

“Hace mucho que no leo lo que dice, lo que tuitea Cristina con un vocabulario que va empeorando tuit a tuit, pero más allá de eso, el escenario de octubre, va a ser un escenario con algo más de volatilidad de lo que veníamos acostumbrados. Cuando la posibilidad de un precipicio está por delante, es lógico que intentes frenar para no seguir avanzando y caerte”, concluyó.

