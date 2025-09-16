16 de septiembre de 2025 - 12:08

Cristina volvió con "Ay, Milei" por la cadena nacional: "Una verdadera bomba de tiempo"

La expresidenta, presa en su departamento, cuestionó el contenido del discurso del Presidente, aunque celebró el cambio de tono y formas.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió hoy en su domicilio con referentes de Derechos Humanos y dirigentes del peronismo tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Por Redacción Política
"Una verdadera bomba de tiempo. El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1.111", sentenció CFK en una nueva publicación de X esta mañana.

"Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!", lanzó. "¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?", criticó.

Para Cristina, "es todo tan igual", que el "equilibrio en las cuentas" es "en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica".

De todos modos, la expresidenta celebró: "Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo".

"Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo", expresó.

Mensaje completo de Cristina Kirchner en X (16/09)

Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!

¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...

Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!

Tu “equilibrio” en las cuentas, “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica.

Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111.

Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila.

Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…

Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente…

Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo.

