Fallo unánime contra Cristina Kirchner: la Cámara Electoral confirmó que no podrá votar en octubre

El tribunal revocó la resolución de la jueza federal de Río Gallegos, la cual habilitaba a la expresidente a sufragar pese a estar condenada por corrupción.

La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió hoy en su domicilio con referentes de Derechos Humanos y dirigentes del peronismo tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

La Cámara Nacional Electoral(CNE) resolvió este lunes que Cristina Kirchner no podrá votar en las elecciones legislativas de octubre. El tribunal revocó la medida que la había habilitado a sufragar pese a su condena firme a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad.

Con el fallo unánime, la CNE dejó sin efecto la resolución de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien había declarado inconstitucionales artículos del Código Penal y del Código Electoral que establecen la inhabilitación absoluta para los condenados por delitos dolosos.

La argumentación de la Cámara Electoral:

La decisión del tribunal, compuesto por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, se apoyó en dos precedentes.

El caso "Procuración Penitenciaria", donde el Tribunal Superior había declarado la inconstitucionalidad de las normas, pero había requerido al Congreso "revisar la reglamentación vigente sobre el derecho de sufragio de las personas con condena penal", alertando sobre la imposición de "restricciones genéricas y de carácter automático".

Además, el precedente "Orazi" de la Corte Suprema, que analizó el reclamo de un afectado que consideraba que diferir su derecho a votar hasta una reglamentación del Poder Legislativo era violatorio de la "garantía de tutela judicial efectiva".

La Corte, en aquel entonces, dejó en claro que no se podía habilitar de oficio y de forma genérica, sino que debían cumplirse ciertas "condiciones mínimas".

Noticia en desarrollo.

