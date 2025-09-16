16 de septiembre de 2025 - 18:01

En Aconcagua Radio, Orlando Castellani advirtió por la caída de la actividad y el avance de las importaciones

El referente del empresariado metalúrgico señaló en Aconcagua Radio que la apertura indiscriminada y la falta de políticas profundizan la crisis del sector.

Algunas actividades metalúrgicas casi triplicaron la demanda de electricidad respecto al año pasado.
Por Redacción

La industria metalúrgica atraviesa un momento crítico. El último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) registró en agosto de 2025 una caída interanual del 6,1% en la actividad, un dato que confirma la tendencia negativa de los últimos meses. Orlando Castellani, presidente honorario de la entidad y referente histórico del sector, expresó en diálogo con Aconcagua Radio que la situación preocupa desde hace tiempo y que las señales no son alentadoras.

“Lo veíamos con mucha preocupación desde hace mucho tiempo”, señaló Castellani. Según explicó, la crisis se sostiene en dos factores principales: la ausencia de políticas claras que fortalezcan la producción y la competencia desigual frente a países como China y Brasil. “Nosotros no tenemos la misma posibilidad por determinados motivos de impuestos, de costos, de lo que puede tener China o Brasil. Al abrir la importación indiscriminada, junto con una disminución de la demanda interna, la situación se vuelve crítica”, puntualizó.

El dirigente sostuvo que las empresas hacen esfuerzos por sostener a sus trabajadores, a quienes definió como el “activo mayor” de cada compañía. Sin embargo, advirtió que el reemplazo de mano de obra especializada no es sencillo y que la falta de protección a la industria pone en riesgo esa capacidad. “Siempre creemos que la industria debe ser el sostén del desarrollo dentro de la sociedad, pero hoy es motivo de gran preocupación”, afirmó.

El impacto de las importaciones en el mercado local se percibe incluso en los comercios más pequeños. En Mendoza, por ejemplo, la Cámara de Comercio consolidó recientemente una compra directa a China que incluyó aberturas metálicas, un producto tradicional de la industria metalúrgica local. Para Castellani, la diferencia de precios es determinante: “China es una potencia que se ha posicionado como primera en lo comercial e industrial, incluso superando a Estados Unidos. Produce de todo, a bajo costo, y eso repercute en los precios acá también”.

El ex titular de ADIMRA recordó que Estados Unidos, ante el avance del gigante asiático, implementó barreras para limitar las importaciones y proteger su propia industria. “Si no tenemos alguna contención o estrategia clara, el empleo nacional está en riesgo. Es la base para que la gente tenga lo que necesita y no dependa de un plan social, que no le sirve ni al trabajador, ni al Estado, ni a la sociedad”, reflexionó.

Castellani fue categórico al describir el modelo chino: “Es un país comunista, capitalista y socialista al mismo tiempo, pero siempre hace lo que le conviene. Quizás nosotros no estamos mirando con la misma claridad lo que deberíamos hacer en este momento”.

El panorama, concluyó, es complejo. La combinación de caída de la demanda, apertura de importaciones y falta de políticas industriales amenaza a un sector que históricamente fue motor del desarrollo argentino.

