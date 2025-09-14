El Gobierno decretó cambios en el calendario de feriados puente de 2026

A través del Decreto 614/2025, el Gobierno de Javier Milei estableció nuevas reglas para los feriados trasladables en Argentina. La medida impacta de manera directa en el calendario de 2026 y posibilita más fines de semana largos.
La medida se anunció mediante Boletín Oficial. Se estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.
Así lo informó la actual gestión en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El objetivo, ya en vigencia, es "honrar la condición de feriados trasladables".
De esta manera, los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior. Esto no era contemplado de manera explícita por la Ley 27.399.
Ahora la Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación, con la facultad de decidir el traslado de cada feriado alcanzado por la medida.
A continuación se presenta el calendario de 2026, con sus nuevas disposiciones que buscan fomentar el turismo y ofrecer más días de descanso.
Feriados Inamovibles 2026:
Feriados Trasladables 2026 (con confirmación de traslado o posibilidad según el decreto):
De acuerdo a los feriados trasladables, se perfilan varios fines de semana largos:
Cabe mencionar que aún queda por definir si se establecerán feriados "puente" adicionales, que se suelen fijar por decreto presidencial para fomentar el turismo.