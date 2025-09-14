14 de septiembre de 2025 - 15:56

El Gobierno decretó cambios en el calendario de feriados puente de 2026

La medida se anunció mediante Boletín Oficial. Se estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.

Estos son todos los feriados de 2026.

Los Andes
Por Redacción Sociedad

Así lo informó la actual gestión en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El objetivo, ya en vigencia, es "honrar la condición de feriados trasladables".

De esta manera, los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior. Esto no era contemplado de manera explícita por la Ley 27.399.

Ahora la Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación, con la facultad de decidir el traslado de cada feriado alcanzado por la medida.

Oficializaron los feriados nacionales y los días no laborables de 2025.
El Gobierno modificó los feriados trasladables.

2026: feriados inamovibles y trasladables

A continuación se presenta el calendario de 2026, con sus nuevas disposiciones que buscan fomentar el turismo y ofrecer más días de descanso.

Feriados Inamovibles 2026:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados Trasladables 2026 (con confirmación de traslado o posibilidad según el decreto):

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado para formar fin de semana largo)

2026: fines de semana largos clave para 2026

De acuerdo a los feriados trasladables, se perfilan varios fines de semana largos:

  • Del sábado 14 al martes 17 de febrero: Carnaval
  • Del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa + Día de Malvinas
  • Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre: por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Cabe mencionar que aún queda por definir si se establecerán feriados "puente" adicionales, que se suelen fijar por decreto presidencial para fomentar el turismo.

