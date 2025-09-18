18 de septiembre de 2025 - 19:27

Se cayó la app de Banco Galicia y estallaron las quejas de los usuarios

La imposibilidad de ingresar al Home Banking duró varias horas. Los clientes reportaron errores y el banco confirmó el problema.

Se cayó la app del banco Galicia y los usuarios se quejaron por no poder ingresar al home banking

Se cayó la app del banco Galicia y los usuarios se quejaron por no poder ingresar al home banking

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Este jueves, los sistemas de Banco Galicia colapsaron. Se reportaron errores en la aplicación móvil y su plataforma para empresas, Office Banking. Se trató de una caída masiva que generó una ola de quejas y frustración entre sus clientes.

En horas de la tarde la entidad bancaria anunció a través de las redes el funcionamiento con normalidad, mientras otros criticaban que "se volvió a caer". De acuerdo al reporte del medio El Día: "Ya está operativa la app del banco y Online Banking web, ya podés utilizarla con normalidad", explicó el banco.

Se cayó la app del Banco Galicia
Se cayó la app del Banco Galicia.

Se cayó la app del Banco Galicia.

Más temprano, la entidad reconoció oficialmente la existencia de un "inconveniente general" y afirmó que su equipo técnico ya está trabajando para resolverlo "lo antes posible".

Lejos de mostrarse ajeno al problema, la entidad estuvo respondiendo activamente a los reclamos en sus redes. Además de pedir disculpas por las molestias, el banco ofreció un método alternativo para poder seguir operando.

Al respecto, destacaron: "Estamos detectando un error en la última versión de App Galicia que está generando estos inconvenientes para operar. Ya lo reportamos y estamos trabajando en poder solucionarlo cuanto antes".

También señalaron horas antes que su "equipo especializado ya está trabajando intensamente para resolverlo lo antes posible". En ese momento, se informó que la versión web de Online Banking sí se encuentra operativa.

