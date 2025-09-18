18 de septiembre de 2025 - 19:09

Mal día en los mercados: acciones y bonos se desplomaron y se disparó el riesgo país hasta los 1400 puntos

Los bonos Globales registraron una caída del 8% en Wall Street, mientras que el riesgo país alcanzó su nivel más alto en el último año.

Acciones, ADRs y bonos tuvieron hoy pérdidas de más de 14% en medio la incertidumbre por el rumbo del plan económico, mientras que el Riesgo País supera los 1400 puntos básicos.

El S&P Merval cayó hoy 4,58% hasta los 1.701.870,80 puntos. Medido en dólares perdió 7%. La consultora PPI señaló que “a pesar de los signos de recuperación que mostró el Merval el martes con una suba de 3,6% tras el discurso de Javier Milei en la presentación del presupuesto, ayer retomó la senda bajista cayendo 1,7% hasta US$1.191 millones”. “En lo que va de septiembre acumula una caída de 18,5%”, agregó.

De este modo, el indicador se mueve en un escenario de alta tensión por la incertidumbre política y la tensión financiera en la previa a las elecciones de medio término nacionales, y luego de la derrota de LLA en las bonaerenses, que genera en los últimos días presión sobre el dólar. El BCRA vendió hoy u$s379 millones para frenar la suba.

En un panel líder rojo, destacaron las bajas de Transportadora Gas del Norte (-14,47%), Transener (-10,75%) y Metrogas (-10,71%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron bajas generalizadas. Las máximas pérdidas fueron de Edenor (-9,01%), YPF (-8,77%) y Grupo Financiero Galicia (-8,63%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 6,41% y el AL35 perdió 8,83%. En medio de la tensión, el Riesgo País subió 24,50% hasta 1.453 puntos básicos, según JP Morgan.

