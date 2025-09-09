9 de septiembre de 2025 - 10:31

Caputo ante la misión renovar $7,2 billones de deuda en medio de incertidumbre electoral

La licitación ofrece distintos instrumentos, pero el título más corto disponible para los bancos vence el 31 de octubre, apenas tres días después de los comicios.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis "Toto" Caputo, deberá renovar mañana vencimientos por $7,2 billones, en una operación que genera fuerte expectativa en el mercado por el riesgo que implica la cercanía de las elecciones nacionales.

La licitación ofrece distintos instrumentos, pero el título más corto disponible para los bancos vence el 31 de octubre, apenas tres días después de los comicios, lo que plantea dudas sobre la voluntad de las entidades de prestarle al Gobierno y la tasa que exigirán a cambio.

La decisión también revive la tensión entre el equipo económico y el sistema financiero tras la eliminación de las LEFI. Aunque el Banco Central reimplantó los pases, los bancos advierten que una colocación a 45 días con el proceso electoral de por medio supone un desafío adicional para su liquidez.

Los títulos a licitar incluyen:

  • LECAP con vencimientos el 31/10/25, 10/11/25 y 16/01/26.

  • TAMAR al 15/12/25.

  • BONCER al 31/03/26.

  • Dólar Linked con vencimientos el 31/10/25 y 15/12/25.

El total de vencimientos asciende a $16 billones, pero el Tesoro logró reducir esa cifra luego de cerrar, junto con el Banco Central, un roll over por $9 billones a comienzos de semana.

