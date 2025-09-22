El dólar oficial bajó $85 y cerró a $1.430 tras el apoyo de EE.UU. y la baja de retenciones a carnes y granos

El dólar oficial cerró hoy en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $85 respecto del último cierre.

Para atraer dólares, habrá retenciones 0 a los granos hasta cinco días después de las elecciones

Estados Unidos y el FMI expresaron su apoyo a Argentina: "Dispuestos a hacer todo lo que sea necesario"

Tras el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , y el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de retenciones para granos y carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre, la moneda estadounidense se estabilizó y comenzó la semana a la baja.

Luego de una semana con incertidumbre cambiaria, producto de la venta de más de US$1.100 millones de las reservas del Banco Central (BCRA) para contener al dólar mayorista dentro del régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista bajó hasta los $1.408 y obtuvo un retroceso de 4,5% en el día.

Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se ubica en $1.476,79 para el techo y $947,49 para el piso.

Con una baja de $85 respecto al cierre del viernes , el dólar oficial cayó más de un 5% y concluyó el lunes a $1.430.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con una baja de 3,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 5,8% hasta $1.461,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 6% hasta los $1.473,69.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el viernes en US$39.259 millones.

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas Se recuperan las empresas argentinas que cotizan en Wall Street

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.858 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.455

Venta: $1.475

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

Dólar blue (Imagen ilustrativa / Web) Dólar blue (Imagen ilustrativa / Web)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.427,61 (-$ 128,07)

Venta: $ 1.428,62 (-$ 132,42)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.430,73 (-$ 106,91)

Venta: 1.438,94 (-$ 141,91)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.