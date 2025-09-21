Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos: la agenda del presidente

El presidente Javier Milei tenía previsto volar este domingo, en medio de la crisis, a Estados Unidos donde busca reunirse con su par estadounidense Donald Trump y llevar adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global, pero el viaje fue reprogramado a último momento.

La idea original del Gobierno era que Milei llegará este lunes a Nueva York, alrededor de las 09.30, para concretar una reunión con el economista argentino doctorado en Hardvard, Alberto Ades, y durante la tarde, hará lo propio con Georgieva, junto al canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Sin embargo, el viaje fue reprogramado para este lunes. El vuelo ahora está previsto que salga entre las 18 y las 21, por lo que se desconoce si el encuentro con Georgieva también cambiará de día.

Para el martes, Milei tenía programado asistir a la intervención del presidente Trump, en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU, cerca de las 10.45. Dos horas después, sería un encuentro bilateral con él y, esa misma noche, participará en una recepción ofrecida por el mandatario estadounidense.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Estados Unidos El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU, que se llevará a cabo a partir de las 12, y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde estará presente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.