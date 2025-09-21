El Gobierno se reunirá mañana con el FMI en Estados Unidos

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán este lunes con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. La cita forma parte del viaje de la comitiva oficial a Estados Unidos , en medio de la tensión cambiaria y la venta de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El encuentro entre los principales funcionarios del Gobierno y el organismo será el primero en territorio estadounidense, desde el nuevo acuerdo entablado entre las partes en abril pasado. La reunión servirá como otra instancia para evaluar el andar de los objetivos trazados tras la aprobación de la primera revisión a fines de julio .

En aquel momento, el escenario varió especialmente en materia cambiaria. Esto se debió a que se dispuso la intervención del Tesoro Nacional en el mercado libre de cambios para contener la creciente suba del dólar, lo que contó con el aval del FMI.

Sin embargo, el efecto de la decisión se desvaneció con la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires . Acto seguido, se profundizó la disparada de la divisa norteamericana, que en los últimos días llevó el tipo de cambio al techo de la banda exigiendo la intervención del BCRA.

En ese marco, los fondos girados por el organismo a la Argentina desde la aprobación del nuevo programa (US$14.000 millones) son el 70% de los recursos líquidos con los que cuenta la administración Milei . Ese dinero tiene como objetivo hacer frente a la presión alcista sobre el tipo de cambio.

Frente a ese escenario, el Gobierno negocia con el Tesoro de Estados Unidos una asistencia financiera que le permite tener otro margen de maniobra en las arcas públicas. Debido a esto, la cita con las autoridades del FMI cobra mayor importancia para conocer el posicionamiento de la entidad en este contexto.

Cabe recordar que la última señal de apoyo del Fondo al Ejecutivo fue por parte de la vocera Julie Kozack, tras el traspié electoral. La funcionaria había asegurado que “el personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

Bajo esa misma línea, destacó que “respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

Mientras tanto, los últimos días en Argentina hay una tensión cambiaria en ascenso, que derivó en la venta de US$1.110 millones en las últimas tres jornadas por parte del BCRA. El viernes se registró la décima mayor intervención diaria (US$678 millones) de la autoridad monetaria en el mercado de cambios desde 2003, la voz del FMI se hace esperar.

La reunión con el Fondo se da en el marco del viaje de Javier Milei a Estados Unidos para participar por segundo año consecutivo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además la agenda del mandatario tendrá bastante actividad por fuera del evento del organismo internacional.

En este sentido, se enumera el encuentro con Georgieva, las bilaterales con el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y una cena con Scott Bessent, secretario del Tesoro nortemaericano.