Milei habló sobre las coimas y afirmó que si Spagnuolo le hubiera dicho "le habría volado la cabeza"

El presidente Javier Milei aseguró hoy que las situaciones difíciles lo “agrandan” ante la crisis en el mercado, le respondió a Cristina Kirchner sobre el “olor a default” y habló sobre el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Cristina Kirchner volvió a criticar la gestión de Milei y alertó sobre un posible riesgo de default

El mandatario n egó que el ex titular de la ANDIS Guillermo Spanuolo le haya mencionado casos de corrupción en el Gobierno. “Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo; si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza”, sostuvo. “El tema está en la justicia y nosotros estamos tranquilos”, afirmó.

En medio de la suba del dólar, el alza del Riesgo País y la crisis política tras la derrota electoral, el Presidente aseguró que las situaciones difíciles lo “agrandan” y cuestionó a la oposición por “torpedear” el programa económico.

“Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y son situaciones que a mí me agrandan”, sostuvo el mandatario en declaraciones radiales.

Al ser consultado por las críticas de la expresidenta Cristina Kirchner respecto de que existe “olor a default” , respondió: “No tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos, ¿Usted cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?”.

También aludió al cierre de un posteo que la ex exmandataria realizó este sábado, en el que retoma una canción viral sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde se la tilda de “coimera” y hace mención al “3%”. “El tres debe ser por las causas que todavía tiene pendientes”, lanzó.

En la misma entrevista, Milei dio detalles de la reunión que mantendrá el martes con su par estadounidense, Donald Trump, y adelantó que avanzarán “en múltiples negociaciones”.

“Estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos”, destacó.

El jefe de Estado también ratificó a Luis “Toto” Caputo al frente del Ministerio de Economía: “Con Toto tenemos una relación simbiótica”, afirmó, al tiempo que denunció que buscan desestabilizar al Gobierno con rumores sobre su continuidad.

En cuanto a la política económica, el Presidente desestimó una eventual devaluación tras los comicios. “Argentina tiene un programa en marcha y va a seguir con ese programa. Se termina el horror que generan los kukas y los argentinos deciden abrazar las ideas de la libertad”, cerró.