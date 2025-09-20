Cristina Kirchner volvió a criticar la gestión de Milei y alertó sobre un posible riesgo de default

La ex presidenta criticó la gestión de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y la participación de Federico Sturzenegger en el Gobierno.

Cristina Fernández de Kirchner difundió un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó con dureza al presidente Javier Milei y a su equipo económico, al que acusó de repetir errores del pasado y de comprometer la estabilidad del país. Con un tono irónico, la exmandataria abrió su descargo con la frase: “¡Che Milei! ¡Qué olor a default!”.

Milei celebró la baja de la inflación y colmó de elogios al ministro Caputo.webp Cristina Kirchner criticó la gestión de Milei y Caputo. El mensaje de Cristina Kirchner La expresidenta aseguró que el Gobierno malgastó más de mil millones de dólares de las reservas “en apenas dos días” para contener el tipo de cambio, y denunció que esa estrategia “no defiende el peso, sino que financia la fuga a dólar barato con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID”. También advirtió sobre un eventual pedido de préstamo a Estados Unidos y lanzó: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.

El mensaje apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a quien acusó de liderar "la banda del carry trade" y de provocar, por segunda vez, un "desastre financiero en el país" en apenas siete años. También involucró a Federico Sturzenegger, a quien calificó como "partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero de la Argentina".

La filtración de los audios y las críticas a Karina Milei Kirchner no dejó afuera las recientes polémicas políticas y judiciales. Ironizó sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exabogado cercano al Presidente, y cuestionó la defensa de Milei, que los había tildado de “audios de peluquería e inteligencia artificial”. Además, se refirió a las acusaciones de coimas contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y cerró su mensaje con una chicana musical: “Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimera, Karina es alta coimera’”.