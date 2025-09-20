20 de septiembre de 2025 - 12:31

Cristina Kirchner volvió a criticar la gestión de Milei y alertó sobre un posible riesgo de default

La ex presidenta criticó la gestión de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y la participación de Federico Sturzenegger en el Gobierno.

Cristina Kirchner festejó el rechazo a los vetos de Milei en Diputados

Cristina Kirchner festejó el rechazo a los vetos de Milei en Diputados

Foto:

Por Redacción Política

Leé además

El presidente Javier Milei sostuvo hoy que su gestión está “muy avanzada” en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos para afrontar los pagos de deuda que el Gobierno argentino tiene para el año próximo. 

Milei negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos para cubrir deuda en 2026

Por Redacción Política
Juan Schiaretti,candidato a diputado de Provincias Unidas

Juan Schiaretti le respondió a Milei: "Miente descaradamente"

Por Redacción Política
Milei celebró la baja de la inflación y colmó de elogios al ministro Caputo.webp
Cristina Kirchner criticó la gestión de Milei y Caputo.

Cristina Kirchner criticó la gestión de Milei y Caputo.

El mensaje de Cristina Kirchner

La expresidenta aseguró que el Gobierno malgastó más de mil millones de dólares de las reservas “en apenas dos días” para contener el tipo de cambio, y denunció que esa estrategia “no defiende el peso, sino que financia la fuga a dólar barato con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID”. También advirtió sobre un eventual pedido de préstamo a Estados Unidos y lanzó: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.

Se vence el plazo a Cristina Kirchner para devolver USD 530 millones: qué pasa si no lo hace

El mensaje apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien acusó de liderar “la banda del carry trade” y de provocar, por segunda vez, un “desastre financiero en el país” en apenas siete años. También involucró a Federico Sturzenegger, a quien calificó como “partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero de la Argentina”.

La filtración de los audios y las críticas a Karina Milei

Kirchner no dejó afuera las recientes polémicas políticas y judiciales. Ironizó sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exabogado cercano al Presidente, y cuestionó la defensa de Milei, que los había tildado de “audios de peluquería e inteligencia artificial”. Además, se refirió a las acusaciones de coimas contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y cerró su mensaje con una chicana musical: “Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimera, Karina es alta coimera’”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1969401485772439686&partner=&hide_thread=false

La crítica a su condena

La ex presidenta escribió: “P/D1: CADA VEZ ESTÁ MÁS CLARO POR QUÉ ESTOY PRESA. Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país“.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei lanzó la campaña para octubre en Córdoba

Milei lanzó la campaña para octubre en Córdoba y aseguró que los audios fueron hecho con IA

Por Redacción Política
Gendarmería Nacional peritó los cuadernos de Centeno.

La corrupción y la impunidad

Por Roberto Azaretto
Cristina Kirchner festejó el rechazo a los vetos de Milei en Diputados

Cristina Kirchner festejó el rechazo a los vetos de Milei en Diputados: "El pueblo no cambia de ideas"

Por Redacción Política
La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a salir al balcón pasadas las 17.30 de hoy para saludar a los militantes que permanecían en los alrededores de su departamento del barrio de Constitución, en la antesala de la presentación que la ex mandataria hará el miércoles próximo en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la manda judicial tras el fallo por la causa Vialidad.

Causa Vialidad: Casación confirmó que Cristina Kirchner y los condenados deberán pagar casi $685 mil millones

Por Redacción Política