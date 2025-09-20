Cristina Kirchner volvió a criticar la gestión de Milei y alertó sobre un posible riesgo de default

Cristina Fernández de Kirchner difundió un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó con dureza al presidente Javier Milei y a su equipo económico, al que acusó de repetir errores del pasado y de comprometer la estabilidad del país. Con un tono irónico, la exmandataria abrió su descargo con la frase: “¡Che Milei! ¡Qué olor a default!”.
Milei celebró la baja de la inflación y colmó de elogios al ministro Caputo.webp
Cristina Kirchner criticó la gestión de Milei y Caputo.
El mensaje de Cristina Kirchner
La expresidenta aseguró que el Gobierno malgastó más de mil millones de dólares de las reservas “en apenas dos días” para contener el tipo de cambio, y denunció que esa estrategia “no defiende el peso, sino que financia la fuga a dólar barato con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID”. También advirtió sobre un eventual pedido de préstamo a Estados Unidos y lanzó: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.
El mensaje apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien acusó de liderar “la banda del carry trade” y de provocar, por segunda vez, un “desastre financiero en el país” en apenas siete años. También involucró a Federico Sturzenegger, a quien calificó como “partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero de la Argentina”.
La filtración de los audios y las críticas a Karina Milei
Kirchner no dejó afuera las recientes polémicas políticas y judiciales. Ironizó sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exabogado cercano al Presidente, y cuestionó la defensa de Milei, que los había tildado de “audios de peluquería e inteligencia artificial”. Además, se refirió a las acusaciones de coimas contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y cerró su mensaje con una chicana musical: “Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimera, Karina es alta coimera’”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1969401485772439686&partner=&hide_thread=false
La crítica a su condena
La ex presidenta escribió: “P/D1: CADA VEZ ESTÁ MÁS CLARO POR QUÉ ESTOY PRESA. Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país“.