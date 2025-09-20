Juan Schiaretti le respondió a Milei: "Miente descaradamente"

El candidato a diputado de Provincias Unidas Juan Schiaretti afirmó este viernes que el presidente Javier Milei “miente descaradamente”, después de que el mandatario afirmara que el ex gobernador de Córdoba busca “subir el IVA a 42 por ciento”.

“Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal”, expresó Schiaretti en su respuesta desde su cuenta oficial de X, en plena campaña para las elecciones legislativas ndel 26 de octubre.

El ex mandatario provincial desplegó una serie de argumentos sobre la reforma tributaria que propone, al afirmar que su programa busca “ eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil”.

“Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos, para ser más competitivos”, añadió.

Sobre la eliminación de retenciones a las exportaciones, la justificó al afirmar que “representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional se llevó 175 mil millones de dólares del interior productivo; de ese total, Córdoba aportó 35 mil millones”.

Embed Milei terminó su paso por Córdoba con su mentira a cuestas.



El Presidente mintió una vez más descaradamente a los cordobeses, seguramente porque le incomoda que nuestra provincia haya sido ejemplo de prosperidad, manteniendo el equilibrio fiscal, garantizando la inserción… pic.twitter.com/KnDQdqMJ5z — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 20, 2025

Además, propuso una “lucha” contra evasión impositiva y graficó: “Para lograr un equilibrio fiscal sostenido es indispensable reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera “héroes” a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden”.

El último eje que tocó Schiaretti fue el equilibrio fiscal, concepto acuñado y adorado por Milei, pero planteó que ese objetivo, perseguido “a los hachazos, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables”.

“Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años: además de mantener el equilibrio fiscal, atendemos los problemas de la gente y realizamos las obras de infraestructura que la provincia necesitaba para progresar”, concluyó.

También se expresó la senadora de Hacemos por Córdoba Alejandra Vigo, quien le dijo a Milei desde sus redes que “la verdadera ‘máquina de la prosperidad’, como usted dice, no es el ajuste sin criterio, sino el trabajo, la producción y un Estado que cumpla con su rol de garantizar educación, salud y dignidad para todos”.