¿No fue a la escuela?: Un concejal cordobés propuso declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro

Mario Lamborghini, concejal referente del partido libertario en Río Cuarto, presentó una propuesta que ya está vigente desde 1945.

El concejal Mario Lamborghini presentó un proyecto con el objetvo de declarar el 11 de septiembre como el Día del Maestro en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento. La iniciativa se celebra anualmente en las escuelas del país desde el año 1945.

El concejal de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Mario Lamborghini presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto con el objetvo de declarar el 11 de septiembre como el Día del Maestro en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento. La iniciativa, sin embargo, se volvió viral en redes y fue el foco de críticas y burlas, ya que esta fecha se utiliza para conmemorar a Sarmiento, "el padre del aula, y se celebra anualmente en las escuelas del país desde el año 1945.

La propuesta del concejal cordobés, planteaba que Sarmiento sea declarado como figura ilustre y que el día 11 de septiembre se celebre el Día del Maestro en memoria del fallecimiento del prócer en tal fecha del año 1888.

El problema de tal iniciativa es que desde el año 1945 fue instituida durante la Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá.

propuesta concejal Reacciones en las redes sociales El concejal fue objeto de burla en las redes sociales, debido a su prpuesta de proyecto "no innovador", usuarios a través de plataformas como X (antes Twitter), compartieron mensajes irónicos sobre las futuras propuestas del concejal: "Futuros proyectos de declaración del Concejal Libertario Mario Lamborghini: Declarar Día De La Independencia Argentina al 9 de Julio. Declarar Día De La Bandera Nacional al 20 de Junio".

Futuros proyectos de declaración del Concejal Libertario Mario Lamberghini:

Declarar Día De La Independencia Argentina al 9 de Julio.

Declarar Día De La Bandera Nacional al 20 de Junio.

Día De La Soberanía Nacional al 20 de Noviembre pic.twitter.com/I8M2UyOUfZ — Jorge Martinez (El Gigante Sensible) (@xeneise68) September 19, 2025 ¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre? La fecha conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, prócer de la educación argentina y expresidente, entre otros roles importantes como senador nacional y ministro del Interior. Nacido en San Juan el 15 de febrero de 1811, Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888.