19 de septiembre de 2025 - 16:50

¿No fue a la escuela?: Un concejal cordobés propuso declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro

Mario Lamborghini, concejal referente del partido libertario en Río Cuarto, presentó una propuesta que ya está vigente desde 1945.

El concejal Mario Lamborghini presentó un proyecto con el objetvo de declarar el 11 de septiembre como el Día del Maestro en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento. La iniciativa se celebra anualmente en las escuelas del país desde el año 1945.

El concejal Mario Lamborghini presentó un proyecto con el objetvo de declarar el 11 de septiembre como el Día del Maestro en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento. La iniciativa se celebra anualmente en las escuelas del país desde el año 1945.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El concejal de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Mario Lamborghini presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto con el objetvo de declarar el 11 de septiembre como el Día del Maestro en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento. La iniciativa, sin embargo, se volvió viral en redes y fue el foco de críticas y burlas, ya que esta fecha se utiliza para conmemorar a Sarmiento, "el padre del aula, y se celebra anualmente en las escuelas del país desde el año 1945.

Leé además

Domingo Faustino Sarmiento volvió con IA para contar su legado en la vitivinicultura.

Día del Maestro: Domingo Faustino Sarmiento volvió con IA para contar su legado en la vitivinicultura

Por Redacción Sociedad
Día del profesor: por qué se festeja el 17 de septiembre

Día del profesor: por qué se festeja el 17 de septiembre, separado del Día del Maestro

Por Ignacio Alvarado

La propuesta del concejal cordobés, planteaba que Sarmiento sea declarado como figura ilustre y que el día 11 de septiembre se celebre el Día del Maestro en memoria del fallecimiento del prócer en tal fecha del año 1888.

El problema de tal iniciativa es que desde el año 1945 fue instituida durante la Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá.

propuesta concejal

Reacciones en las redes sociales

El concejal fue objeto de burla en las redes sociales, debido a su prpuesta de proyecto "no innovador", usuarios a través de plataformas como X (antes Twitter), compartieron mensajes irónicos sobre las futuras propuestas del concejal: "Futuros proyectos de declaración del Concejal Libertario Mario Lamborghini: Declarar Día De La Independencia Argentina al 9 de Julio. Declarar Día De La Bandera Nacional al 20 de Junio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xeneise68/status/1968996040423489576&partner=&hide_thread=false

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre?

La fecha conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, prócer de la educación argentina y expresidente, entre otros roles importantes como senador nacional y ministro del Interior. Nacido en San Juan el 15 de febrero de 1811, Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888.

En 1943, la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, resolvió decretar el 11 de septiembre como Día del Maestro para todo el continente americano, no solo en honor a Sarmiento, sino en reconocimiento a la labor diaria de todos los maestros en las escuelas. Dos años después, en 1945, la medida fue instituida de manera formal en Argentina.

Se destaca la importancia del prócer quién como gobernador de San Juan decretó la ley de enseñanza obligatoria primaria. A nivel nacional, Sarmiento fue uno de los propulsores de la Ley 1.420que estableció la enseñanza primaria gratuita, obligatoria, gradual y laica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la polemica respuesta de la china suarez a benjamin vicuna porque sus hijos estan escolarizados en turquia

La polémica respuesta de la China Suárez a Benjamín Vicuña porque sus hijos están escolarizados en Turquía

Por Redacción Espectáculos
Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

Qué es "Escolaridad protegida", la modalidad de educación que podría seguir la chica que entró armada a la escuela

Por Valeria Caselles
 YouTube detectó el video subido en Tupungato por la nieta de una docente. Archivo.

Nieta "culpable": sobreseyeron a la docente mendocina acusada de subir un video de abuso sexual infantil a YouTube

Por Oscar Guillén
Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

Alumna armada en La Paz: 161 chicos regresaron a clases con asistencia y una docente sigue internada

Por Ignacio de la Rosa