Dos mujeres intentaron retirar a un niño de 6 años con documentación falsa en una escuela de San Carlos

Un grave incidente de seguridad escolar mantiene en alerta al departamento de San Carlos , tras el intento de secuestro de un niño de primer grado en la Escuela Matías Zapiola .

El hecho ocurrió el pasado jueves al mediodía, cuando dos mujeres oriundas del Gran Mendoza se presentaron en la institución alegando ser la madre y la abuela del pequeño para retirarlo del lugar.

Según los reportes, las sospechosas utilizaron una partida de nacimiento presuntamente falsa y argumentaron que la familia del menor atravesaba una separación.

Sin embargo, la maniobra fue detectada inicialmente por el celador del establecimiento , quien notó irregularidades en la situación, se negó a entregar al niño y dio aviso inmediato a las autoridades escolares.

Un factor determinante para frustrar el engaño fue la reacción del menor, quien al ver a la mujer más joven manifestó: “vos no sos mi mamá” .

Ante la activación del protocolo de emergencia, las mujeres se retiraron, pero fueron localizadas posteriormente cerca de la Terminal de Eugenio Bustos gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y testimonios sobre su apariencia.

Las implicadas, con domicilios en Las Heras y Guaymallén, fueron demoradas e identificadas, aunque no quedaron detenidas inmediatamente pese a contar con antecedentes delictivos.

Actualmente, la Justicia investiga el caso bajo la órbita de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) para determinar las responsabilidades y el motivo detrás del intento de sustracción.