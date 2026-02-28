28 de febrero de 2026 - 18:23

Dos mujeres intentaron retirar a un niño de 6 años con documentación falsa en una escuela de San Carlos

Dos mujeres se presentaron en el establecimiento con una partida de nacimiento falsa para llevarse al menor, pero el testimonio del niño logró evitar el hecho.

Un grave incidente de seguridad escolar mantiene en alerta al departamento de San Carlos, tras el intento de secuestro de un niño de primer grado en la Escuela Matías Zapiola.

El hecho ocurrió el pasado jueves al mediodía, cuando dos mujeres oriundas del Gran Mendoza se presentaron en la institución alegando ser la madre y la abuela del pequeño para retirarlo del lugar.

Según los reportes, las sospechosas utilizaron una partida de nacimiento presuntamente falsa y argumentaron que la familia del menor atravesaba una separación.

Sin embargo, la maniobra fue detectada inicialmente por el celador del establecimiento, quien notó irregularidades en la situación, se negó a entregar al niño y dio aviso inmediato a las autoridades escolares.

Un factor determinante para frustrar el engaño fue la reacción del menor, quien al ver a la mujer más joven manifestó: “vos no sos mi mamá”.

Ante la activación del protocolo de emergencia, las mujeres se retiraron, pero fueron localizadas posteriormente cerca de la Terminal de Eugenio Bustos gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y testimonios sobre su apariencia.

Las implicadas, con domicilios en Las Heras y Guaymallén, fueron demoradas e identificadas, aunque no quedaron detenidas inmediatamente pese a contar con antecedentes delictivos.

Actualmente, la Justicia investiga el caso bajo la órbita de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) para determinar las responsabilidades y el motivo detrás del intento de sustracción.

