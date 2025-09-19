Coimas en Andis: Diego Spagnuolo eliminó mensajes en su celular antes de entregarlo

La investigación, que involucra a Diego Spagnuolo , ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ), podría alcanzar a personas cercanas al actual gobierno. Este hecho, que hasta ahora se mantenía en reserva, se suma a un conjunto de pruebas que cobraron nueva relevancia tras el levantamiento del secreto de sumario.

Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) reveló que el iPhone 16 Pro Max incautado a Spagnuolo fue objeto de manipulaciones poco antes de ser requisado.

El análisis forense determinó que “la extracción evidenciaba el borrado de información previo a su entrega a la instrucción, así como también intentos de restablecimiento de la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, realizadas el 21 de agosto a las 15:43 hs”.

El operativo de secuestro se llevó a cabo en el barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar (provincia de Buenos Aires), y logró interceptar el teléfono mientras aún se encontraba desbloqueado y operativo.

A través de una extracción parcial con la herramienta forense UFED (en modo AFU –after first unlock–), los investigadores lograron recuperar una clave vinculada a la cuenta de iCloud del teléfono, y constataron que se habían eliminado mensajes de forma manual.

El equipo de DATIP también detectó una gran cantidad de chats de WhatsApp en los que figuraba la leyenda “...end to end encrypted”, lo que, de acuerdo al informe técnico, “indicaría un vaciado del chat en forma manual, quedando instanciado automáticamente el mensaje inicial de sincronización de la aplicación, el cual indica al iniciar el chat que se ha establecido un canal cifrado entre los dos interlocutores”.

Medidas solicitadas por la fiscalía

Frente a estos descubrimientos, el fiscal Franco Picardi, a cargo de la causa, solicitó al juez Sebastián Casanello que ordene a la empresa Telecom Personal Argentina entregar, en un plazo máximo de 24 horas, una nueva tarjeta SIM vinculada al número del teléfono secuestrado.

También pidió que se impida la reasignación de esa línea a su titular mientras se mantenga la medida judicial, y que se amplíe la orden de registro sobre los dispositivos electrónicos de Spagnuolo, incluyendo posibles respaldos en su cuenta de iCloud.

Según lo expuesto en el informe, el objetivo es sincronizar la cuenta de iCloud con un dispositivo controlado por DATIP, utilizando la contraseña obtenida durante la extracción forense. Esto permitiría acceder al último respaldo disponible y recuperar material que podría haber sido borrado instantes antes del procedimiento.

La fiscalía justificó estas acciones ante el juez con el argumento de que se busca “neutralizar los efectos de las maniobras contraforenses realizadas con anterioridad al secuestro del dispositivo”.