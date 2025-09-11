11 de septiembre de 2025 - 22:28

Jonathan Kovalivker se puso a disposición de la Justicia, pero entregó un celular reseteado de fábrica

Se trata del dueño de la Suizo Argentina. Avanza la investigación por la causa de los audios.

Jonathan Kovalivker.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia avanza con la investigación por los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Todo surge tras la denuncia por el supuesto cobro de coimas por parte de la droguería Suizo Argentina, difundida mediante un audio.

Este jueves, Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería “Suizo Argentina”, entregó su teléfono. Según informaron en C5N, Kovalivker presentó a la Justicia un teléfono con reseteo a estado de fábrica; es decir, un teléfono celular al que le borraron toda la información.

"Cuando lo allanaron se había ido de su casa. Tenía las cajas fuertes vacías, con bandas banditas elásticas. Luego de varios días se puso a disposición de la Justicia, con un teléfono sin la clave de acceso y sin información", detalló el periodista aAriel Zak.

Cabe recordar que su hermano, Emmanuel Kovalivker, otro de los dueños de la empresa, fue encontrado por las autoridades en uno de los allanamientos desplegados en la causa cuando intentaba irse en su auto. De acuerdo al reporte de ámbito, las autoridades hallaron varios sobres de papel madera con un total de u$s266 mil y siete millones de pesos adentro.

