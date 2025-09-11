Jonathan Kovalivker se puso a disposición de la Justicia, pero entregó un celular reseteado de fábrica

Se trata del dueño de la Suizo Argentina. Avanza la investigación por la causa de los audios.

La Justicia avanza con la investigación por los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Todo surge tras la denuncia por el supuesto cobro de coimas por parte de la droguería Suizo Argentina, difundida mediante un audio.

Este jueves, Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería “Suizo Argentina”, entregó su teléfono. Según informaron en C5N, Kovalivker presentó a la Justicia un teléfono con reseteo a estado de fábrica; es decir, un teléfono celular al que le borraron toda la información.

Escándalo de las coimas: Jonathan Kovalivker entregó un celular reseteado de fábrica



"Cuando lo allanaron se había ido de su casa. Tenía las cajas fuertes vacías, con bandas banditas elásticas. Luego de varios días se puso a disposición de la Justicia, con un teléfono sin la clave de acceso y sin información", detalló el periodista aAriel Zak.