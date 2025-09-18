Causa Andis: Cerimedo declaró que Spagnuolo le contó a Javier Milei y a Sandra Pettovello sobre las coimas

En la última hora trascendió la declaración del especialista en comunicación digital e influencer libertario, Fernando Cerimedo. Ante la Justicia, afirmó que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, le aseguró que le contó al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos del organismo.
Lo dicho por Cerimedo se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa de los audios. La Nación accedió a la declaración, en la que Cerimedo relató: "Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei que esto ya se lo había contado a Pettovello".
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem
Dos meses después de estas conversaciones, Spagnuolo se habría "peleado con Pettovello" porque creía que ella "operó" una nota periodística sobre la Droguería Suizo-Argentina y sus vínculos con los Menem. "Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes", le habría dicho Spagnuolo a Cerimedo sobre el "pedo con los Menem".
Cabe recordar que la declaración de Cerimedo se suma a los audios y a los 80 mil dólares y 2.000 euros encontrados en efectivo en la caja de seguridad de Spagnuolo. Mientras, el extitular de la Andis sin designar abogado y cuya situación como posible "imputado colaborador" es una de las mayores incógnitas de la causa.
Fernando Cerimedo apuntó contra "Lule Menem" y el "8% para Rosada"
Cerimedo, director de La Derecha Diario, no solo ratificó el contenido de los audios clandestinos de Spagnuolo, sino que sumó nuevos detalles. El testigo aseguró que Spagnuolo le dijo que Eduardo "Lule" Menem era quien estaba "detrás del control de este negocio". Se trata del funcionario directamente ligado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y clave en el armado de La Libertad Avanza (LLA).
Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, implicados en el escándalo de las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei
Además, el influencer libertario detalló una conversación de principios de mayo de 2024 donde Spagnuolo le contó que una droguería (sin especificar cuál) le dijo que "los había llamado la Suizo S.A. para decirles: 'Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada'". Esta revelación apunta a un presunto esquema de retornos de dinero que llegaría hasta "Rosada" (Casa Rosada), con Lule Menem como gestor.
En su declaración también mencionó a Daniel Garbellini, exnúmero dos de la Andis, como una persona "puesta" en el Programa Incluir Salud, supuestamente vinculado a la droguería Suizo Argentina. Spagnuolo se quejó de que no le habían dejado "poner a nadie de su confianza" y que este esquema del 5% venía funcionando desde la época del exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Pablo Atchabahian.