Causa Andis: Cerimedo declaró que Spagnuolo le contó a Javier Milei y a Sandra Pettovello sobre las coimas

Aseguró en su declaración que el titular del organismo le confió haberle contado los hechos al presidente y a la ministra. El influencer libertario también apuntó contra "Lule" Menem, como el presunto operador del "negocio".

En la última hora trascendió la declaración del especialista en comunicación digital e influencer libertario, Fernando Cerimedo. Ante la Justicia, afirmó que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, le aseguró que le contó al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos del organismo.

Lo dicho por Cerimedo se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa de los audios. La Nación accedió a la declaración, en la que Cerimedo relató: "Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei que esto ya se lo había contado a Pettovello".

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem. Gentileza Dos meses después de estas conversaciones, Spagnuolo se habría "peleado con Pettovello" porque creía que ella "operó" una nota periodística sobre la Droguería Suizo-Argentina y sus vínculos con los Menem. "Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes", le habría dicho Spagnuolo a Cerimedo sobre el "pedo con los Menem".

Cabe recordar que la declaración de Cerimedo se suma a los audios y a los 80 mil dólares y 2.000 euros encontrados en efectivo en la caja de seguridad de Spagnuolo. Mientras, el extitular de la Andis sin designar abogado y cuya situación como posible "imputado colaborador" es una de las mayores incógnitas de la causa.

Según el asesor digital del gobierno, Diego Spagnuolo se reunía con Victoria Villarruel en la casa de la hermana de la vice. "Eran muy cercanos", describió Cerimedo.



Fernando Cerimedo apuntó contra "Lule Menem" y el "8% para Rosada" Cerimedo, director de La Derecha Diario, no solo ratificó el contenido de los audios clandestinos de Spagnuolo, sino que sumó nuevos detalles. El testigo aseguró que Spagnuolo le dijo que Eduardo "Lule" Menem era quien estaba "detrás del control de este negocio". Se trata del funcionario directamente ligado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y clave en el armado de La Libertad Avanza (LLA).