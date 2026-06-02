Polémica por Michelli: un especialista sostiene que el Ejecutivo no puede retirar pliegos del Senado

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó la intención del Gobierno nacional de retirar el pliego de María Verónica Michelli . Al respecto, el especialista sostuvo que esa medida sería contraria a la Constitución .

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La controversia surgió en medio de las discusiones previas a una sesión del Senado en la que deben analizarse distintas postulaciones judiciales. Según trascendió, el Poder Ejecutivo busca evitar que avance la designación de Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N.º 3 de La Plata.

Gil Domínguez explicó que, desde su interpretación constitucional, una vez que el Poder Ejecutivo selecciona a un candidato y remite el pliego al Senado, pierde la posibilidad de retirarlo posteriormente. "No hay vuelta atrás" , consideró

Según indicó, la Cámara alta cuenta con facultades para aprobar la propuesta, rechazarla o incluso no tratarla, pero no existe la posibilidad de devolver el trámite al Poder Ejecutivo. El especialista remarcó que el procedimiento previsto por la Constitución establece una intervención diferenciada de cada poder del Estado y que la etapa de selección concluye cuando el Ejecutivo formaliza el envío del pliego .

Andrés Gil Domínguez se refirió a la intención del Gobierno de retirar el pliego para que no se designe a la cuñada de un periodista crítico.

El constitucionalista señaló también que distintos gobiernos recurrieron en el pasado al retiro de postulaciones judiciales, aunque consideró que se trata de una práctica incompatible con el diseño constitucional. En ese sentido, afirmó que la repetición de esa conducta a lo largo de los años no modifica su carácter jurídico y sostuvo que la Constitución no contempla esa posibilidad una vez iniciado formalmente el proceso en el Senado.

Cabe mencionar que la discusión se profundizó debido a que Michelli fue vinculada públicamente con el periodista Hugo Alconada Mon, quien mantiene una postura crítica hacia la gestión del presidente Javier Milei.

Sobre este asunto, Gil Domínguez sostuvo que, si una eventual decisión estuviera motivada por razones ideológicas o por opiniones políticas de familiares de la candidata, podría abrirse además un debate sobre posibles situaciones de discriminación.

El rol del Senado en las designaciones

De acuerdo con la explicación del especialista, el Senado conserva la potestad de otorgar o rechazar el acuerdo necesario para concretar una designación judicial. Por ese motivo, consideró que cualquier definición sobre la candidatura de Michelli debería resolverse dentro de ese ámbito institucional y no mediante el retiro del pliego por parte del Poder Ejecutivo.