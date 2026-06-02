Javier Milei acusó a la oposición de "atacar la libertad" y "sabotear el programa económico"

El presidente Javier Milei dio este martes un discurso en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y advirtió que habrá " campañas negativas de los movimientos de izquierda para atacar la libertad y sembrar el miedo" en la previa a las próximas elecciones de 2027.

"Lo intentaron en el 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas", sostuvo Milei.

Asimismo, anticipó que "la inflación va a seguir bajando" , hecho que atribuyó al ajuste. "Todo esto lo logramos sin devaluar, sin plan Bonex. Nos empeñamos por cuidar las cuentas públicas" , señaló.

En la misma línea, apuntó contra la oposición: "Hay que decirlo sin miedo: el año pasado intentaron un golpe de Estado y les salió mal".

"Quisieron sabotear el programa económico votando en contra del programa de equilibrio fiscal, intentaron 7 juicios, trataron de hacer un caos en la calle y en convivencia con periodistas y empresarios intentaron voltear un programa que les trae progreso económico a los argentinos . Nos quieren seguir hundiendo pero le ganamos por 17 puntos al siniestro kirchnerismo", sentenció.

Embed El Presidente @JMilei, ante el Congreso Anual 2026 del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), desmonta la campaña del miedo de la izquierda, recuerda que en 2023 prometieron el apocalipsis y no acertaron en nada, y lanza la advertencia de que lo van a volver a… pic.twitter.com/SLC574ekTJ — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) June 2, 2026

En la misma línea, repasó. "Cuando hablaban de la venta de órganos, algo que no ha ocurrido. Cuando hablaban de que íbamos a cerrar las universidades y hospitales y no están cerrados. Trataron de asustar a la gente con la venta de arma a niños. Si ustedes entienden al Estado como un gran gestor de seguros, una forma de atacar a las ideas de la libertad es sembrando el miedo", señaló.

Por otro lado, realizó una analogía con la famosa película de Pixar, Monster Inc. “Es una película fabulosa. Porque es una suerte de fábrica donde se dedicaban a asustar niños. Y un monstruo quiere asustar a una niña y se le ríe. Entonces, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas este país va a ser grande nuevamente”, comentó.