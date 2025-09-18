El Mago sin Dientes fue a la Qunta de Olivos y volvió a pedir que lo reciba Milei: "Quiero que me escuche"

Pablo Cabaleiro , militante del PRO , más conocido como humorista bajo el nombre de " El Mago sin Dientes, se presentó en la Quinta de Olivos para pedir una reunión con el presidente Javier Milei. Esta no es la primera vez, ya que Pablo anteriormente, intentó contactar con el mandatario el pasado 9 de septiembre. Se había acercado a la Casa Rosada con el mismo pedido luego de la derrota en las elecciones.

La presencia del humorista llamó la atención de los medios a los cuales expresó su deseo de ser recibido: “Quiero tener esa posibilidad de reunirme con el Presidente, como ciudadano, como votante, y que me escuche" manifestó Cabaleiro. "Yo quiero lo mejor para el país y hoy vi que estaban ingresando muchas personas... estaban ingresando influencers, tuiteros... y yo, humildemente, quiero que me reciba como votante y la verdad es que quiero que me escuche".

Cabaleiro contó que espera la habilitación para ingresar, luego de haber otorgado su identificación, y poder transmitirle a Milei sus inquietudes. "Camino el conurbano, camino la provincia de Buenos Aires y yo lo voté y confío en lo que este gobierno estaría haciendo. Pero hay cosas que no me gustan", señaló.

Entre los temas que lo disgustan, destacó la situación económica actual de los argentinos: "La gente no llega a fin de mes", dijo, y aunque confía en el gobierno, reconoció: "esto con otros gobiernos no pasaba".

Sinceramente, yo quiero que la Argentina salga adelante, me gustaría que todos nos pongamos a trabajar", agregó el Mago, visiblemente preocupado. Enfatizó que lo que desea es que "haya consumo, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga para comer, que la gente llegue a fin de mes".

Su militancia con el PRO

Cuando los medios presentes le consultaron sobre qué propuestas le llevaría al presidente, Cabaleiro expresó: "Yo soy un ciudadano y le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente". Además manifestó su preocupación sobre la desunión que percibe: "Yo quiero ver la Argentina adelante, porque sé que, si todos se unen, se sale adelante. Pero cada vez veo que están más desunidos".

En este contexto, Cabaleiro hizo hincapié en su militancia en el PRO, partido al que pertenece desde su fundación. "Acá hay un presidente que fue electo porque hubo un espacio que lo apoyó, que es el PRO. Yo soy del PRO desde la primera hora, cuando era un partido chiquitito", señaló.

A través de sus redes sociales, el Mago ha manifestado su compromiso con su espacio político donde el se presenta como un espacio de unión del Pro.