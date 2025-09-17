Tras la derrota, Javier Milei arma una jornada libertaria en Olivos para bajar línea a todos los candidatos

El presidente Javier Milei se prepara para instruir a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) con la reformulación del mensaje con el que aspira revertir los resultados en las elecciones nacionales que se celebrarán el próximo domingo 26 de octubre.

La marcha universitaria arribó a la Plaza Independencia y celebraron el rechazo al veto de Milei

Diputados rechazó los vetos de Milei contra la financiación de universidades y el hospital Garrahan

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el mandatario programó una jornada de actividades en la Quinta de Olivos con el objetivo de, por un lado, instruir a sus representantes provinciales con la nueva comunicación del espacio, y por el otro, no se descarta una nueva pieza comunicacional a difundir en las redes sociales.

A las 11, recibirá a los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada nómina a competir por cada provincia, por lo que se espera un total de 48 aspirantes a legisladores que se entrevistarán con el mandatario.

Del primer intercambio participarán también los ocho cabezas de lista que compitieron en la elección bonaerense: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.

Algunas horas más tarde, a las 15, en la misma locación, el mandatario volverá a protagonizar otro encuentro, pero con los jefes de campaña de las veinticuatro provincias para afinar la coordinación de la estrategia a nivel nacional.

El presidente Javier Milei en su discurso tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. (archivo)

La reunión contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los armadores Eduardo “Lule” Menem (Interior) y Sebastián Pareja (bonaerense).

Durante el primer intercambio, la idea que mantiene el libertario es comunicar que interpretará en primera persona la explicación con la que buscará convencer a la sociedad de sostener “el esfuerzo” que inició el 10 de diciembre, pero apelando a la empatía.

Varios de los interlocutores libertarios como el diputado y candidato a renovar la banca José Luis Espert y la ministra de Seguridad, que competirá por una silla en la Cámara de Senadores esbozaron los primeros bosquejos de la postura.

“No supimos comunicarnos de manera adecuada. El presidente y todos los que lo acompañamos hemos tomado nota del mensaje de las unas que ha sido claro: ‘miren, sean más empáticos con nosotros, comuníquennos mejor, acompáñennos", sintetizó el legislador.

Axel Kicillof habló tras el triunfo del peronsimo en las elecciones bonaerenses Axel Kicillof tras el triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses, donde la alianza peronista Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA). (archivo) NA / Damián Dopacio

Tras la abultada derrota por 13 puntos que impuso a Fuerza Patria como el claro ganador de los comicios por la composición de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el presidente ordenó modificaciones y decidió involucrarse de lleno en la disputa electoral.

“La convocatoria del presidente es porque quiere explicar que será protagonistas y que espera estar en el cara a cara con la gente”, sintetizó ante la agencia Noticias Argentinas una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Pasada la instancia de introspección, la autocrítica obligó a los equipos libertarios a revisar la comunicación para que llegue a todos los sectores “con la mayor claridad posible”.

Como primera medida, el polémico slogan diseñado por el asesor presidencial, Santiago Caputo, que rezaba “Kirchnerismo Nunca Más” que utilizaba la tipografía de la CONADEP fue rápidamente reemplazado por “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, sugerencia del cineasta de Milei, Santiago Oria.

Desembarco libertario en la provincia de Córdoba

Con la ingeniería sometida a reseteo, hay quienes revelaron que se esforzarán en “recuperar la épica perdida” que les garantizó el triunfo en 2023, por lo que instrumentarán una mayor presencia de Milei en el territorio.

De esta forma, en las seis semanas camino a octubre, el presidente visitará provincias claves como Córdoba, Santa Fe y Corrientes, y en ciudades de peso como Mar del Plata y Bahía Blanca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1968105918970859866&partner=&hide_thread=false HOLA A TODOS!



Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena.



La Libertad Avanza o Argentina retrocede!



VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/6YtfcCDqD0 — Javier Milei (@JMilei) September 17, 2025

En las últimas horas, el propio mandatario confirmó el acto que dará inicio formal a la instancia proselitista el próximo viernes en la plaza ubicada en Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán de la ciudad de Córdoba.

Con una imagen con la que busca transmitir cercanía, en la que se lo ve abrazado a un niño, el mandatario utilizó sus redes para convocar al evento. “HOLA A TODOS! Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede! VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, publicó.