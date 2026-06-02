Patricia Bullrich adelantó como será el debate por Zona Fría: "Hemos escuchado a los senadores de Mendoza"

En su visita a Mendoza , la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , dejó la puerta abierta para un debate más profundo sobre la media sanción que llegó a la modificación de Zona Fría que impulsa el Poder Ejecutivo.

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La iniciativa encontró reparos en los senadores de la UCR, Rodolfo Suárez y Mariana Juri , a diferencia de la aprobación que hubo por parte de sus pares diputados. "Hemos escuchado a los senadores de Mendoza" , aseguró.

En conferencia de prensa en el hotel Sheraton, tras participar de la White Hat Conference 2026, Bullrich señaló ante la consulta de Los Andes que "el Senado es la casa de las provincias", a diferencia de la Cámara de Diputados.

"Ahí se discute con mucha precisión cada una de las leyes, y esta ley de Zona Fría es una que recién empieza a debatirse. Todavía ni siquiera se formó la comisión”, introdujo para disipar un apuro en su aprobación.

Entonces, indicó que van a abrir el diálogo con los gobernadores: “Vamos a analizarlos con cada una de las provincias, con cada uno de los senadores, para llegar a lo mejor".

"Lo mejor significa que la Argentina cada vez sea un país con menos subsidios, pero también que se entienda que las leyes tienen que tener mucha precisión técnica”, explicó de forma tajante.

Los reclamos de aliados de La Libertad Avanza

La senadora no esquivó el posicionamiento de Suárez y Juri, aliados del oficialismo en el Senado, quiénes dejaron trascender que "la ley como está, será rechazada". Incluso metieron presión intendentes oficialistas, tales como Ulpiano Suárez (Capital) y Alejandro Morillas (San Carlos), en los últimos días.

Es que la modificación de la Zona Fría, como impulsa el Ejecutivo, solo mantiene a Malargüe protegido y el resto de los departamentos tendrán un fuerte impacto en la boleta del gas. A diferencia del respaldo cornejista en Diputados, la ley encontró escollos en los senadores de la UCR por Mendoza.

“Estamos escuchando. Hemos escuchado a los senadores de Mendoza, que ya han hecho pública una oposición, y estamos escuchando a los senadores de todo el país”, admitió Bullrich.

En tanto, señaló que buscarán llegar a un acuerdo: “Todavía no les puedo decir cuál va a ser la votación final, porque la votación final depende de un acuerdo, así que si no llegamos a ese acuerdo, no avanzamos”.

“Yo creo que vamos a llegar, porque hasta ahora todas las leyes que han entrado se han modificado, se ha buscado un acuerdo y lo hemos logrado. Así que que se queden tranquilos, que lo vamos a hacer con gran responsabilidad”, concluyó en un mensaje también para los intendentes.