Ministro de Axel Kicillof desestimó el indulto de Cristina Kirchner y sostuvo que no es prioritaria su situación judicial

Javier Alonso , ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es decir, un funcionario muy importante del gobernador Axel Kicillof , visitó Mendoza para participar de un congreso sobre ciberdelito . Y más allá de hablar sobre la lucha contra el delito, se explayó sobre la situación política del país y del peronismo .

"Nosotros tenemos que construir una propuesta política para resolver los problemas de los argentinos", sostuvo en diálogo con la Mesa Política de Aconcagua Radio , con lo que blanqueó con claridad las aspiraciones presidenciales de Kicillof . Y por supuesto que, en ese tren, habló sobre la interna de su sector con el de Cristina Kirchner , quien está presa.

#Ahora @JaviAlonsook Min. de seguridad de la provincia de BsAs en @Aconcagua_radio . "Revisar la situación de @CFKArgentina no es prioritario para la sociedad argentina. El indulto no debe aplicarse porque Cristina es inocente. Un indulto convalidaría el delito de la expresidenta" pic.twitter.com/bviyj2oLDD

Respecto de la posibilidad de que Kicillof indulte a la expresidenta si llega al sillón de Rivadavia, el funcionario no fue concluyente, pero dio a entender que esa medida no está en sus planes. "Ella misma dice que es inocente, entonces si es inocente no puede ser indultada" , razonó Alonso.

Luego indicó que la situación judicial de Cristina Kirchner no es problema prioritario. "Nuestro pueblo la está pasando muy mal. Situaciones terribles se están viviendo hoy y nosotros tenemos la obligación de construir una herramienta política que ponga al peronismo en la Casa Rosada y que empecemos a resolver los problemas de todos los argentinos. Esa es la prioridad ", explicó.

"Yo creo que es difícil pensar el futuro solo mirando por el espejo retrovisor", afirmó también el ministro bonaerense. Y matizó con una crítica a la Corte nacional por no tomar el caso de Cristina, lo que dejó en firme su condena a prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. "La Corte no tomó el tema de Cristina Fernández de Kirchner, no lo analizó. Decidió no tomarlo, lo rechazó. Para mí hubiera sido más sano que lo analice y que nos dé a todos la tranquilidad de que eso estuvo bien hecho o estuvo mal hecho", expresó.

"La experiencia del gobierno anterior, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta, no fue buena, derivó en este presidente. Si no, hubiéramos reelegido. Entonces el pueblo nos dijo: 'esto no nos gusta'. Y nos dio la espalda. Y después tuviste, lejos quedan allá, lo que fue el gobierno hasta el 2015. La verdad es que tenés otro mundo, tenés otra sociedad, tenés otro país. Y nosotros tenemos que construir una alternativa", analizó Alonso.

El funcionario bonaerense parafraseó también a Néstor Kirchner para referirse a declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo, quien este martes expresó que Kicillof no será presidente "ni aunque haya una guerra mundial o una invasión extraterrestre".

"¿Está nervioso Caputo, no? ¿Por qué hace esa declaración? Yo creo que cada vez que el gobierno está mal y cada vez que el gobierno cae, la imagen de Axel se hace más grande", señaló.

Alonso aclaró de todos modos: "Para nosotros no es tan difícil ganar la elección como qué vamos a hacer si ganamos la elección y somos gobierno. Tenemos que hacer un buen diagnóstico provincia por provincia. Escuchar a los mendocinos, qué problemas tienen los mendocinos. Y qué soluciones piensan los mendocinos para que el gobierno nacional tenga que resolverle. Vamos por una propuesta federal".

Crudo análisis sobre la inseguridad en la era Milei

El ministro Alonso aseguró que el gobierno nacional "ha desmantelado la capacidad de seguridad de la Argentina. Tenemos fronteras que son un colador y que están más desguarnecidas que nunca. Las multinacionales están preocupadas por el nivel de contrabando que hay en la Argentina".

También expresó que por Milei "están implosionando las familias". "Las familias están altamente endeudadas. El delito que más creció en la provincia de Buenos Aires es la violencia intrafamiliar. Y se han duplicado los hechos violentos ligados a deudas de dinero. Los prestamistas en los barrios. Hay una disputa territorial por prestar dinero a las familias más humildes. También están implosionando las empresas", afirmó.

Si bien sostuvo que en seguridad hay trabajo en común con la Nación, el ministro de Seguridad sostuvo que la Casa Rosada tiene "una lógica de querer apropiarse del logro de la baja de los homicidios" y negó que provincia de Buenos Aires sea "un baño de sangre", como señala el oficialismo nacional. "La verdad es que es imposible que la Provincia sea un baño de sangre y que Argentina sea el país con menos homicidios de la región, porque provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población", expresó.

Crítica a Milei por el caso Agostina y un inesperado elogio a Bullrich

Alonso también salió al cruce de la ministra de Seguridad de la Nación, quien catalogó el crimen de la adolescente de Córdoba Agostina Vega como un homicidio, en lugar de calificarlo como un femicidio.

"Nos parece que el tratamiento de la violencia de género y la prevención de los femicidios requieren una estrategia particular que no es la misma de un homicidio cualquiera. Si vos decís que el femicidio es igual a los homicidios, le estás quitando la complejidad de la violencia de género, le estás quitando todos los tabúes que hay atrás respecto de lo que es esa violencia, que son muy importantes para poder llegar a tiempo, y que son muy importantes para la investigación y la prevención", expresó.

En la crítica a Milei, Alonso no evitó destacar a Patricia Bullrich, quien tuvo su paso por la gestión como ministra de Seguridad antes de convertirse en senadora nacional de La Libertad Avanza. "Los primeros dos años, Patricia Bullrich era una referencia importante para las fuerzas (federales), y fue capaz de ir con su muñeca política conteniendo un reclamo salarial muy importante que venían haciendo las fuerzas, que ya no le creen más a este gobierno", expresó Alonso, justo en momentos en que la relación entre Bullrich y el Gobierno nacional es tensa.