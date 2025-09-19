19 de septiembre de 2025 - 23:37

Milei lanzó la campaña para octubre en Córdoba y aseguró que los audios fueron hecho con IA

El presidente habló sobre el caso Spagnuolo sin nombrarlo y afirmó que "los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta", en alusión a Rial.

Prensa La Libertad Avanza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei lanzó hoy en Córdoba la campaña de La libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, donde pidió al electorado que a la hora de votar no se deje llevar por “las mentiras de un chimentero berreta”.

Fernando Cerimedo, influencer libertario y  director de La Derecha Diario.

Causa Andis: Cerimedo declaró que Spagnuolo le contó a Javier Milei y a Sandra Pettovello sobre las coimas

Por Redacción Política
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Javier Milei atribuyó la suba del riesgo país al "pánico político" y volvió a criticar a la oposición

Por Redacción Política

De esa forma aludió al periodista Jorge Rial, con pasado en el periodismo de espectáculos, quien fue uno de los que difundió en su programa de streaming los audios del ex titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en ese organismo.

“No paran desde el Congreso de torpedear los logros de esta gestión, nuestra política fiscal. Y recurren a operetas, mentiras, calumnias y difamaciones, pero tengo claro que los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. No nos vamos a dejar por las mentiras de un chimentero berreta”, sostuvo.

Recordó que la economía marchaba hasta hace unos mese atrás, pero en en ese momento “el partido del Estado se asustó porque vio como progresaban los argentinos y se dieron cuenta de que no había lugar para los vagos y los corruptos liderados por la chorra de la tobillera”, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de los audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen a una condenada por afanar la plata de Vialidad Nacional”, continuó Milei ante la ovación del os militantes libertarios que se dieron cita en el Parque Sarmiento de la capital cordobesa.

Y agregó: “Quizás que cuando hacen el número tres con la mano son las tres causas que le faltan (tener sentencia) Los Sauces Hotesur, Memorándum con Irán y la de los cuadernos, el choreo mas grande de la historia de la humanidad”.

En otro tramo, Milei lanzó un mensaje de arenga a la militancia tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de la inestabilidad económica de los últimos días.

“No nos podemos permitir quedarnos a mitad de camino, fracasar de vuelta. No nos podemos resignar, nosotros somos la fuerza de la esperanza, les pido que no flaqueen, a no aflojar. Claro que se puede, vamos carajo”, enfatizó.

Sobre el escenario acompañaron al mandatario, el primer candidato a diputado nacional por Córdoba de LLA, Gonzalo Roca, Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.

