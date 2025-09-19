Milei lanzó la campaña para octubre en Córdoba y aseguró que los audios fueron hecho con IA

El presidente habló sobre el caso Spagnuolo sin nombrarlo y afirmó que "los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta", en alusión a Rial.

El presidente Javier Milei lanzó hoy en Córdoba la campaña de La libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, donde pidió al electorado que a la hora de votar no se deje llevar por “las mentiras de un chimentero berreta”.

De esa forma aludió al periodista Jorge Rial, con pasado en el periodismo de espectáculos, quien fue uno de los que difundió en su programa de streaming los audios del ex titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en ese organismo.

“No paran desde el Congreso de torpedear los logros de esta gestión, nuestra política fiscal. Y recurren a operetas, mentiras, calumnias y difamaciones, pero tengo claro que los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. No nos vamos a dejar por las mentiras de un chimentero berreta”, sostuvo.

Embed LANZAMIENTO DE CAMPAÑA!!!



GONZALO ROCA ES MILEI. GRACIAS CÓRDOBA!!!



VIVA LA LIBERTAD CARAJO#QueElEsfuerzoValgaLaPena



CC: @GonzaRocaCBA pic.twitter.com/c46K4hb22L — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 20, 2025 Recordó que la economía marchaba hasta hace unos mese atrás, pero en en ese momento “el partido del Estado se asustó porque vio como progresaban los argentinos y se dieron cuenta de que no había lugar para los vagos y los corruptos liderados por la chorra de la tobillera”, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de los audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen a una condenada por afanar la plata de Vialidad Nacional”, continuó Milei ante la ovación del os militantes libertarios que se dieron cita en el Parque Sarmiento de la capital cordobesa.