Javier Milei atribuyó la suba del riesgo país al "pánico político" y volvió a criticar a la oposición

Tras los recientes golpes en el Congreso y en un contexto marcado por la presión cambiaria, el presidente Javier Milei brindó este viernes una exposición ante empresarios en el evento central por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba .

En su intervención, el mandatario sostuvo: “Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo”.

En esa misma sintonía, reiteró: “Son décadas y décadas de ideas en la dirección contraria”. Durante su presentación, Milei también destacó: “Las crisis de Argentina tienen niveles de déficit fiscal verdaderamente obscenos”.

El presidente hizo referencia, además, a los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y al clima político de cara a los comicios legislativos nacionales de octubre. “El pánico político se está espiralizando en el mercado” , advirtió.

“Probamos que se podía hacer un ajuste y que además sea expansivo. Siempre y cuando se hiciera en el sector parasitario, que es el Estado”, explicó. “Pero hay un empecinamiento en destruir todo lo que hemos construido. Una parte de la política solo quiere romper el equilibrio macroeconómico”, afirmó.

Embed "Le preguntaría a Schiaretti si llevaría el IVA al 42%"



En la Bolsa de Comercio de Córdoba, Javier Milei dijo que el exgobernador tenía una propuesta que iba a "elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI" y cuestionó el plan de financiación.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/nxlBISpecN — Corta (@somoscorta) September 19, 2025

También lanzó una crítica directa contra el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti: “Le preguntaría al exgobernador Schiaretti si está pensando llevar el IVA al 42%, para solventar esa locura gastomaníaca”.

Milei estuvo acompañado en el acto por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La llegada del jefe de Estado a la provincia gobernada por Martín Llaryora marcó el arranque formal de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Más tarde, el presidente participará de un acto partidario organizado por La Libertad Avanza (LLA), que se desarrollará en la intersección de avenida Poeta Lugones y Armando Roldán.

Bajo el lema “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, Milei se presentará en la capital cordobesa para respaldar la candidatura de Gonzalo Roca como primer diputado nacional por ese espacio político.