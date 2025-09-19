19 de septiembre de 2025 - 15:06

Javier Milei atribuyó la suba del riesgo país al "pánico político" y volvió a criticar a la oposición

El Presidente habló en el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en una semana marcada por reveses legislativos y una fuerte escalada del dólar.

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Tras los recientes golpes en el Congreso y en un contexto marcado por la presión cambiaria, el presidente Javier Milei brindó este viernes una exposición ante empresarios en el evento central por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Leé además

Roger Waters apunta contra varios líderes mundiales por el conflicto en Gaza

Roger Waters expresó su rechazo a Milei y lo escupió en cámara: sus motivos

Por Redacción Espectáculos
Fernando Cerimedo, influencer libertario y  director de La Derecha Diario.

Causa Andis: Cerimedo declaró que Spagnuolo le contó a Javier Milei y a Sandra Pettovello sobre las coimas

Por Redacción Política

En su intervención, el mandatario sostuvo: “Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo”.

En esa misma sintonía, reiteró: “Son décadas y décadas de ideas en la dirección contraria”. Durante su presentación, Milei también destacó: “Las crisis de Argentina tienen niveles de déficit fiscal verdaderamente obscenos”.

El presidente hizo referencia, además, a los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y al clima político de cara a los comicios legislativos nacionales de octubre. “El pánico político se está espiralizando en el mercado”, advirtió.

“Probamos que se podía hacer un ajuste y que además sea expansivo. Siempre y cuando se hiciera en el sector parasitario, que es el Estado”, explicó. “Pero hay un empecinamiento en destruir todo lo que hemos construido. Una parte de la política solo quiere romper el equilibrio macroeconómico”, afirmó.

Embed

También lanzó una crítica directa contra el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti: “Le preguntaría al exgobernador Schiaretti si está pensando llevar el IVA al 42%, para solventar esa locura gastomaníaca”.

Milei estuvo acompañado en el acto por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La llegada del jefe de Estado a la provincia gobernada por Martín Llaryora marcó el arranque formal de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Más tarde, el presidente participará de un acto partidario organizado por La Libertad Avanza (LLA), que se desarrollará en la intersección de avenida Poeta Lugones y Armando Roldán.

Bajo el lema “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, Milei se presentará en la capital cordobesa para respaldar la candidatura de Gonzalo Roca como primer diputado nacional por ese espacio político.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Mago Sin Dientes, militante del PRO, espera en la Quinta de Olivos por una reunión con el presidente Javier Milei. 

El Mago sin Dientes fue a la Qunta de Olivos y volvió a pedir que lo reciba Milei: "Quiero que me escuche"

Por Redacción Política
Javier Milei cambia el rumbo de la campaña rumbo a octubre.

Milei reestructura su campaña electoral: empodera a Santiago Caputo y le baja el perfil a "Lule" Menem

Por Redacción Política
El Senado rechazó esta tarde el veto presidencial al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y asestó otro revés al gobierno de Javier Milei, que continúa acumulando derrotas en el Congreso. Fue por 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones. 

El Senado le dio otro duro golpe a Milei y rechazó el veto a los ATN

Por Gonzalo Delmonte
El PD y los libertarios dicen que Cornejo le dio la espalda a Milei.

Alfredo Cornejo recibió una dura recriminación: "Le dio la espalda a Javier Milei"

Por Redacción Política