Roger Waters expresó su rechazo a Milei y lo escupió en cámara: sus motivos

El fundador de Pink Floyd criticó duramente a mandatarios como Javier Milei, Donald Trump y Benjamín Netanyahu por su postura ante los ataques de Israel a Gaza, calificados de genocidio por la ONU.

Redacción Espectáculos
Redacción Espectáculos

El músico británico Roger Waters, cofundador de la legendaria banda Pink Floyd, publicó un contundente video en sus redes sociales en el que apunta contra diversos líderes mundiales por su silencio o apoyo a los ataques de Israel sobre Gaza.

Waters, conocido por su activismo y defensa de la causa palestina, volvió a manifestarse en contra del conflicto bélico. "No nos vamos a mover un centímetro de su Armagedón. Hay un niño en la carretera. Ese niño está solo e indefenso. No vamos a permitir que ustedes arrojen a ese niño a la zanja", sostuvo en una analogía publicada en X.

Además, el cantante pronunció con desprecio los nombres de varios mandatarios, incluyendo al presidente de Argentina, Javier Milei; a Donald Trump de Estados Unidos, al premier Benjamín Netanyahu; de Israel; y a Daniel Noboa, de Ecuador, a quienes se refirió como "el final del camino".

El músico, conocido por su tendencia ideológica de izquierda, lanzó una advertencia clara: "Somos muchos, ustedes unos pocos y no somos roedores, somos seres humanos".

Waters enfatizó su apoyo a Palestina y su rechazo a las acciones de Israel: "Hoy estamos todos aquí para apoyar a nuestros hermanos y hermanas de Palestina. La gran mayoría de la gente común de todo el mundo exige el fin del crimen atroz que Israel está cometiendo no solo en Gaza, sino también en el resto de la Palestina ocupada".

