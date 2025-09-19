19 de septiembre de 2025 - 12:44

La serie de Netflix sobre las hermanas que lideraron una red de prostitución y mataron a casi 100 personas

La producción mexicana cuenta la historia real de “Las Poquianchis”, las mujeres captaban a adolescentes y, cuando quedaban embarazadas, las liquidaban.

La nueva serie de Netflix basada en las asesinas más crueles de la historia de México.

La nueva serie de Netflix basada en las asesinas más crueles de la historia de México.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Entre lo más visto de Netflix está una impactante serie que revive uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de México: la red de explotación sexual comandada por las hermanas González Valenzuela. Las cuatro mujeres, conocida como “Las Poquianchis”, asesinaron a cerca de 100 personas.

Leé además

La nueva película que suma Netflix a su catálogo con Brad Pitt y George Clooney.

Acaba de llegar a Netflix una de las mejores películas del siglo: actúan Brad Pitt y George Clooney
El documental sobre los inicios de Duki llega a Netflix en octubre.

Duki y el documental que mostrará sus inicios aterrizan en Netflix: adelanto y fecha de estreno

Por Agustín Zamora

La serie de Netflix, “Las Muertas”

Ambientada en el México rural de 1945, “Las Muertas” sigue la historia de las hermanas Baladro, Arcángela y Serafina, quienes fundan y dirigen un imperio de burdeles que se convierte en una red criminal de explotación sexual, poder político y corrupción.

A través de promesas falsas, coerción y violencia, captan mujeres pobres y vulnerables, especialmente adolescentes, para someterlas a condiciones inhumanas bajo la complicidad de autoridades locales y figuras de poder.

Embed - Las muertas | Tráiler oficial | Netflix

Con el paso del tiempo, el control de las hermanas sobre su imperio empieza a desmoronarse: desde choques internos, revelaciones, escándalos, hasta una denuncia clave que pone en jaque su esquema de impunidad.

La historia real detrás de la serie "Las muertas"

Durante casi veinte años, las hermanas Delfina, María del Carmen, María Lucía y María de Jesús González Valenzuela sometieron a cerca de un centenar de mujeres en una red de burdeles del Bajío, una región mexicana, con la complicidad de funcionarios, policías y civiles.

Reclutaban a adolescentes de entre 14 y 15 años en zonas rurales, bajo falsas promesas de empleo doméstico. Luego las sometían a violencia física, verbal y sexual, y las mantenían cautivas mediante deudas ficticias, privaciones, castigos y amenazas.

La detención de dos de las hermanas "Poquianchis" de la nueva serie de Netflix.
La detención de dos de las hermanas

La detención de dos de las hermanas "Poquianchis" de la nueva serie de Netflix.

Cuando enfermaban, quedaban embarazadas o ya no eran consideradas "aptas" para la clientela, eran asesinadas y enterradas en los mismos burdeles. También se practicaban abortos clandestinos, y la prensa reportó el hallazgo de restos de mujeres y bebés.

El número oficial de víctimas ronda las 90, aunque se estima que podrían haber sido muchas más. Finalmente, en 1964 las detuvieron. Las condenas fueron ejemplares para la época: Delfina y María de Jesús recibieron 40 años de prisión, mientras que Luisa fue sentenciada a 27 años. Los cómplices recibieron penas de entre seis y 35 años de cárcel.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

victoria beckham tendra una serie de su propia vida: cuando estrena y donde verla

Victoria Beckham tendrá una serie de su propia vida: cuándo estrena y dónde verla

Por Redacción Espectáculos
La película india que conquista, y rompe, corazones en Netflix.

El intenso y lacrimógeno romance indio que lidera en Netflix como lo más visto

Por Redacción Espectáculos
Envidiosa de Netflix y su estreno programado para 2026.

Con una famosa cantante, ¿cuándo se estrena la temporada 3 de "Envidiosa" en Netflix?

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix de los creadores de La Casa de Papel.

Aterriza en Netflix la serie apocalíptica que tiene a un famoso argentino y está hecha por los creadores de otro éxito