El intenso y lacrimógeno romance indio que lidera en Netflix como lo más visto

En dos horas y media, los protagonistas de la producción de Bollywood enamoran al público. Sin embargo, un giro del destino pondrá en peligro a la dupla.

La película india que conquista, y rompe, corazones en Netflix.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una película dramática india atrapa desde el primer minuto por sus personajes y su historia de lágrimas asegurada. El romance de dos jóvenes que deberán afrontar juntos una enfermedad crónica, lidera el ranking de lo más visto en Netflix y promete hundir al público en una angustia profunda.

En dos horas y media “Saiyaara”, dirigida por Mohit Suri y protagonizada por Ahaan Panday y Aneet Padda, se convirtió en la película no inglesa más vista en Netflix a nivel global. Desplazó al thriller romántico alemán “Fall For Me”, que venía ocupando el primer puesto hace varias semanas.

La película india que lidera en Netflix

Sinopsis de Saiyaara

La historia sigue a Krish Kapoor (Ahaan Panday), un músico talentoso, y Vaani Batra (Aneet Padda), una escritora apasionada, quienes viven un romance intenso y lleno de luz, con un futuro que parecía prometedor. Sin embargo, una noticia inesperada desafía la estabilidad de su relación y pone a prueba su amor.

Lo que comienza como un idilio perfecto se transforma en una lucha contra la adversidad. La película combina la ternura del amor verdadero con la angustia de las circunstancias, ofreciendo una experiencia emocional que mantiene al espectador al borde del asiento.

“Saiyaara” se suma a la propuesta de cine en un idioma lejano al inglés y a las grandes producciones hollywoodenses.

Este 2025 la plataforma de streaming reforzó su estrategia de expansión en India y destinó una parte significativa de su presupuesto de $18 mil millones a contenidos originales en hindi, tamil y telugu, los principales idiomas del cine indio. Esta inversión busca consolidar su presencia en el segundo mercado más grande de suscriptores pagos a nivel mundial.

