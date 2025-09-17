17 de septiembre de 2025 - 12:04

Aterriza en Netflix la serie apocalíptica que tiene a un famoso argentino y está hecha por los creadores de otro éxito

Con la premisa de la explosión de la Tercera Guerra Mundial, un grupo de millonarios deberá convivir en un búnker.

La nueva serie de Netflix de los creadores de "La Casa de Papel".

Con una premisa postapocalíptica llega una nueva serie a Netflix. La producción española es de los creador de “La casa de papel” y promete capítulos explosivos con personajes igual de inestables que el espacio donde viven. Uno de los protagonistas es interpretado por un actor argentino.

Por Redacción Espectáculos
Ambientada en un búnker de lujo diseñado para resistir catástrofes, “El refugio atómico” cuenta con ocho capítulos. La serie nuclea a un grupo de millonarios que deberán convivir luego de que explotara la Tercera Guerra Mundial.

“¿Qué pasa cuando los últimos supervivientes de la Tierra no se soportan y se ven obligados a convivir en un espacio cerrado?”, así presenta la plataforma de streaming a su nueva producción.

¿Podrías sobrevivir encerrado?

En un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe inimaginable, un grupo de multimillonarios decide encerrarse ante la inminente amenaza de un conflicto global sin precedentes. Ese refugio, conocido como Kimera Underground Park, se transforma en un escenario claustrofóbico donde dos familias, unidas por una herida del pasado, deberán convivir forzosamente bajo tierra y sin posibilidad de escapar.

Embed - El Refugio Atómico | Anuncio del estreno | Netflix España

En ese encierro opresivo afloran sus personalidades más corrosivas, cargadas de tensiones, rencores y secretos inconfesables. Sin embargo, también comienzan a gestarse alianzas tan inesperadas como peligrosas. Una radiografía emocional tan excesiva como sorprendente sobre lo que sucede cuando un puñado de multimillonarios intenta sobrevivir en su propio agujero de oro.

El actor argentino que se une al búnker

El reparto incluye a Miren Ibarguren, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán. Además, estará el argentino Joaquín Furriel, a quien ya se lo vio con el traje del búnker en escenas del tráiler.

Joaquín Furriel en la nueva serie de Netflix.

Fecha y hora de estreno de "El refugio atómico"

“El refugio atómico” se estrena en la plataforma de streaming el viernes 19 de septiembre a las 4 (hora argentina).

