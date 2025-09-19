19 de septiembre de 2025 - 09:29

Duki y el documental que mostrará sus inicios aterrizan en Netflix: adelanto y fecha de estreno

La vida artstica del cantante llegará pronto al gigante de streaming y ya conocieron las primeras imagenes.

El documental sobre los inicios de Duki llega a Netflix en octubre.

La producción recorre el camino de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, nombre real de Duki desde las batallas de freestyle en El Quinto Escalón, pasando por el desarrollo del trap en Argentina y su crecimiento internacional, hasta momentos clave de su vida personal y profesional.

También muestra la formación de Modo Diablo y su papel dentro del movimiento urbano local. Incluye material inédito y acceso a momentos detrás de escena que permiten entender su recorrido y evolución como artista.

Embed - Rockstar: DUKI desde el fin del mundo | Tráiler oficial | Netflix

Qué dice la sinopsis del documental sobre la vida de Duki

La sinopsis oficial del material sobre esta parte de la vida del novio de Emilia Mernes reza: “El documental es una mirada única al universo íntimo del artista argentino que transformó su historia personal en un fenómeno cultural de alcance global”.

Y sigue: “En un momento bisagra de su carrera y su identidad artística, Mauro se encuentra en pleno cambio de piel y se enfrenta a sus demonios internos para llevar adelante la historia de Duki y del movimiento que representa”.

“¿Quién es Mauro y quién es Duki en definitiva? Con imágenes inéditas, este documental sigue el recorrido de un referente que personifica el espíritu de un fenómeno colectivo de la música urbana”, finaliza.

Por último, el documental “Rockstar: DUKI desde el fin del mundo” es dirigido por Alejandro Hartmann, y se agregará al catalogo de Netflix el 2 de octubre de 2025.

