Duki y el documental que mostrará sus inicios aterrizan en Netflix: adelanto y fecha de estreno

La vida artstica del cantante llegará pronto al gigante de streaming y ya conocieron las primeras imagenes.

El documental sobre los inicios de Duki llega a Netflix en octubre.

Duki, cantante de trap y referente de la música urbana argentina, anunció que el documental “Rockstar: DUKI desde el fin del mundo”, el cual mostrará los inicios y ascenso a la fama del artista, llegará a Netflix en octubre de este mismo año.

La producción recorre el camino de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, nombre real de Duki desde las batallas de freestyle en El Quinto Escalón, pasando por el desarrollo del trap en Argentina y su crecimiento internacional, hasta momentos clave de su vida personal y profesional.

También muestra la formación de Modo Diablo y su papel dentro del movimiento urbano local. Incluye material inédito y acceso a momentos detrás de escena que permiten entender su recorrido y evolución como artista.

Embed - Rockstar: DUKI desde el fin del mundo | Tráiler oficial | Netflix Qué dice la sinopsis del documental sobre la vida de Duki La sinopsis oficial del material sobre esta parte de la vida del novio de Emilia Mernes reza: “El documental es una mirada única al universo íntimo del artista argentino que transformó su historia personal en un fenómeno cultural de alcance global”.

Y sigue: “En un momento bisagra de su carrera y su identidad artística, Mauro se encuentra en pleno cambio de piel y se enfrenta a sus demonios internos para llevar adelante la historia de Duki y del movimiento que representa”.