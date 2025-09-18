Por qué internaron a Luciana Geuna y el emotivo mensaje que compartió en sus redes

Luciana Geuna sorprendió a sus seguidores al contar desde el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento que debió ser internada por un episodio de salud que preocupó a su entorno. La periodista de Todo Noticias y Olga eligió sus redes sociales para dar tranquilidad y compartir cómo atraviesa este momento.

“ Estoy saliendo de un susto grande . De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”, escribió en un mensaje en el que evitó dar precisiones sobre el diagnóstico , que se trataría de un tema ginecológico, pero donde sí dejó en claro que se encuentra en proceso de recuperación.

Geuna remarcó el cuidado recibido durante su internación y agradeció especialmente a Lorena Delisio y a su equipo, a quienes describió como una “ burbuja impecable de profesionales ”.

“Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina sino de humanidad”, agregó en un texto cargado de gratitud por cómo la atendieron en este momento delicado.

En esa misma línea, destacó el acompañamiento de su prepaga y de su médica de cabecera, la ginecóloga Marisa Labovsky , que estuvo presente en todo momento. También se tomó un espacio para agradecer a sus compañeros de trabajo: “ Mil gracias a todo el equipo hermoso de @olgaenvivo y de @todonoticias por sus mensajes , por el tiempo y la ayuda para recuperarme. Hay tanto lindo para decir de todos”.

El regalo especial de la hija de Luciana Geuna para la periodista

La periodista no dejó afuera a su círculo íntimo. Habló con cariño de su hermano, de Chandru y de sus amistades, a quienes consideró familia. Mencionó a Vito y Chachi, que “aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo”.

En el tramo final de su mensaje, Geuna dedicó unas palabras a su pareja: “Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor Martín Guglielmone, que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida”.

La comunicadora acompañó su publicación con tres fotos que reflejaron la intimidad de su internación, donde se la ve acompañada por su hija y por su esposo. Con un mensaje sereno y emotivo, que acompañó con un video del regalo especial que le hizo la niña para que pueda pasar sus días en el hospital.