Un pedido desesperado: Camilota habló sobre la salud de su hermano, Thiago Medina

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente que obligó a su internación en terapia intensiva.

Camila Deniz, hermana mayor de Thiago Medina, lanzó un pedido desesperado en redes sociales luego de confirmarse que los médicos evalúan una nueva operación para el exparticipante de Gran Hermano (Telefe). El joven permanece internado en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras el accidente en moto que sufrió el viernes por la noche.

Brisa la melliza de Thiago Medina El pedido de Camilota “Hoy 21 horas nos unimos todos con Thiago Agustín Medina”, escribió Camila en una historia de Instagram junto a una foto de su hermano. Luego pidió a la comunidad que se sume con un gesto simbólico: “Los invitamos a que todos prendan una velita y pidan por él, para que salga de esta pesadilla que le tocó vivir”.

En su mensaje también recordó el entorno cercano de Thiago: “Tiene toda una familia, amigos y sobre todo dos hermosas bebas que lo esperan”. Finalmente, llamó a difundir el pedido: “Es lo único que podemos hacer por él desde nuestro lado”.

Thiago Medina El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado. Web El parte médico de Thiago Medina El parte médico difundido este miércoles a las 13 detalló que Medina sigue en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y con seguimiento del servicio de cirugía torácica junto con los médicos intensivistas. “Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica”, precisó el comunicado oficial.