17 de septiembre de 2025 - 22:07

Un pedido desesperado: Camilota habló sobre la salud de su hermano, Thiago Medina

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente que obligó a su internación en terapia intensiva.

Se conoció el último parte de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano.

Se conoció el último parte de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano.

Foto:

Web
Por Redacción Espectáculos

Camila Deniz, hermana mayor de Thiago Medina, lanzó un pedido desesperado en redes sociales luego de confirmarse que los médicos evalúan una nueva operación para el exparticipante de Gran Hermano (Telefe). El joven permanece internado en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras el accidente en moto que sufrió el viernes por la noche.

Leé además

Thiago Medina deberá vivir una vida de muchos cuidados.

El doctor Cormillot explicó cómo es la vida sin bazo después de la operación de Thiago Medina

Por Agustín Zamora
lo que nunca quise escuchar: el dramatico relato de daniela celis sobre como se entero del accidente de thiago medina

"Lo que nunca quise escuchar": el dramático relato de Daniela Celis sobre cómo se enteró del accidente de Thiago Medina

Por Redacción Espectáculos
Brisa la melliza de Thiago Medina

El pedido de Camilota

Hoy 21 horas nos unimos todos con Thiago Agustín Medina”, escribió Camila en una historia de Instagram junto a una foto de su hermano. Luego pidió a la comunidad que se sume con un gesto simbólico: “Los invitamos a que todos prendan una velita y pidan por él, para que salga de esta pesadilla que le tocó vivir”.

En su mensaje también recordó el entorno cercano de Thiago: “Tiene toda una familia, amigos y sobre todo dos hermosas bebas que lo esperan”. Finalmente, llamó a difundir el pedido: “Es lo único que podemos hacer por él desde nuestro lado”.

Thiago Medina
El ex Gran Hermano sufri&oacute; un accidente y su estado es delicado.

El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado.

El parte médico de Thiago Medina

El parte médico difundido este miércoles a las 13 detalló que Medina sigue en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y con seguimiento del servicio de cirugía torácica junto con los médicos intensivistas. “Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica”, precisó el comunicado oficial.

Los profesionales señalaron que, si la evolución es favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. La operación estaría a cargo del equipo de cirugía torácica del hospital, en colaboración con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, dentro de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. De este modo, aclararon, no sería necesario trasladar al paciente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la hermana melliza de thiago medina esta embarazada y se descompenso cerca del hospital

La hermana melliza de Thiago Medina está embarazada y se descompensó cerca del hospital

Por Redacción Espectáculos
nadie lo puede creer: jimena baron mostro su cambio fisico a 2 meses de ser mama

Nadie lo puede creer: Jimena Barón mostró su cambio físico a 2 meses de ser mamá

Por Redacción Espectáculos
La clásica foto al final de cada presentación, que esta vez será en el escenario de Mood Primavera, en Guaymallén.

Pasado Verde: Una de las bandas mendocinas del momento estará en el escenario del Mood Primavera

Por Carina Bruzzone
La nieta de Moria Casán e hija de Sofía Gala que cumplió 15 años.

Emocionaron a todos los presentes: Moria Casán le entregó un premio a su hija, Sofía Gala

Por Redacción Espectáculos