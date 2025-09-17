Nadie lo puede creer: Jimena Barón mostró su cambio físico a 2 meses de ser mamá

“El cuerpo es una locura, che”, escribió en su cuenta de Instagram. También habló sobre su nuevo estilo de vida junto a su pareja.

Jimena Barón sorprendió en redes sociales al compartir imágenes que mostraron cómo luce su cuerpo a tres meses de haber dado a luz a Arturo, su segundo hijo con Matías Palleiro. La cantante publicó en sus historias de Instagram una foto en ropa interior tomada en un centro de estética.

Jimena Barón y Matías Palleiro celebraron un nuevo aniversario juntos El posteo de Jimena Barón Jimena compartió un carrusel de imágenes que reflejan rutinas cotidianas, momentos de ternura y el caos propio de los primeros meses de maternidad. En una de las fotos se la ve abrazada a Matías y besando a Arturo, acompañada por una reflexión: “Un gordito de ya tres meses, sol, caminatas, siestas, tetazos, y ya me sonríe cuando toma teta, amor, amor profundo, lo quiero cada día más”. La artista remarcó la intensidad de los vínculos con sus hijos, sumando también palabras para Momo, su primogénito: “Momo precioso, tan cariñoso salió, preadolescente, ¿en qué momento?”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jimena Barón (@jmena) En el mismo tono, describió la cotidianeidad repartida entre el cuidado del bebé, los espacios compartidos en pareja y la necesidad de encontrar instantes propios: “El papá tan buen papá, el corazón tranquilo, la casa enquilombada pero no importa, salimos a comer afuera, se porta muy bien, compramos sánguches de crudo y queso, familia, amor, mis primeras salidas al mundo sin el bebé, extractor de leche, terapia es mi elección de salida sola por supuesto”.

También confesó el cansancio y la vulnerabilidad emocional de esta etapa: “Más teta, libros, dudas, miedos, está todo bien, calma, paciencia, unas bolsitas nuevas en las ojeras, me siento linda de nuevo, me arreglo un poco nuevamente, de nuevo la mecedora, pijama, Torino siempre encima, amor, solcito y más amor del más profundo”.