19 de septiembre de 2025 - 14:55

La película con Robert Redford que está en Netflix, arrasó con todo y no deja de sumar elogios

Este film arrasa en Netflix con Redford estando en total plenitud. Mezcla drama y ciencia ficción, dejando a todos sorprendidos.

Esta película de Netflix tiene a Robert Redford como protagonista.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Este film estrenado en 2017 recupera vigencia en la plataforma de streaming y se convierte en uno de los más comentados por los suscriptores.

Netflix
Esta historia que combina drama, romance y ciencia ficción, y que plantea una pregunta que la humanidad se hace desde siempre: ¿qué pasa después de la muerte?.

Embed - The Discovery | Tráiler | Netflix

De qué trata "The Discovery" en Netflix

La trama gira en torno al doctor Thomas Harbor (Robert Redford), un científico que logra demostrar que la vida después de la muerte existe. Su descubrimiento provoca un efecto inesperado: millones de personas comienzan a suicidarse, convencidas de que encontrarán un mundo mejor o podrán reencontrarse con seres queridos.

La película explora el lado oscuro de esa revelación. ¿Qué ocurre si el conocimiento absoluto genera más problemas que soluciones? El guion de Charlie McDowell y Justin Lader no se centra solo en la ciencia, sino también en los dilemas morales que despierta un hallazgo de esa magnitud.

Netflix
Will (Jason Segel), hijo del científico, decide confrontar a su padre por las consecuencias de su trabajo. En el camino conoce a Isla (Rooney Mara), una mujer con un pasado doloroso que estuvo a punto de quitarse la vida. Entre ambos surge una conexión emocional que los lleva a cuestionarse qué significa realmente seguir adelante y si el más allá es tan liberador como todos creen.

Este vínculo romántico aporta humanidad a la historia, mientras los protagonistas intentan comprender el sentido del sacrificio, el dolor y la esperanza en un contexto dominado por la incertidumbre sobre lo que hay después de la muerte.

