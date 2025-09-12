12 de septiembre de 2025 - 14:55

Acaba de llegar a Netflix y es una de las películas de amor más icónicas de los años 2000

Keanu Reeves encarna a un personaje bastante desagradable que cambiará el sentido de su vida cuando una chica alocada se cruza en su camino.

Esta película de Netflix cuenta una historia de amor que muchos quisieran tener.

Esta película de Netflix cuenta una historia de amor que muchos quisieran tener.

Esta fórmula no es nueva, pues ya la vimos hace años en una de las nuevas propuestas de la plataforma. Y es que acaba de llegar a Netflix una de las películas de amor más icónica de los 2000, basada en un clásico de los sesenta y protagonizada por Keanu Reeves y Charlize Theron.

Embed - Noviembre dulce (2001)

Cuál es la película de amor que Netflix hizo crecer

Noviembre dulce es como se titula el film que acaba de incorporarse al catálogo de Netflix para deleitar de los amantes de historias de amor con finales conmovedores y lacrimógenos.

Sin ser una joya del séptimo arte, es una película que cumple bien con lo esperado regalando una bonita historia de amor con un claro mensaje. La trama arranca presentándonos a Nelson, personaje al que le da vida Reeves, un hombre de negocios, adicto al trabajo y en un inicio bastante desagradable.

Su existencia consiste en vivir para trabajar, mientras ignora a su pareja. Sin embargo, todo cambia cuando se topa con Sara durante un examen de conducir.

Esta película dirigida por Pat O'Connor nos engancha con una trama de lo más épica y una química entre sus protagonistas que, aunque muchos se empeñen en tirar por tierra a esta pareja, suelen ser la clave para que nadie quiera perder la posibilidad de verla.

