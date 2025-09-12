Acaba de llegar a Netflix y es una de las películas de amor más icónicas de los años 2000

Keanu Reeves encarna a un personaje bastante desagradable que cambiará el sentido de su vida cuando una chica alocada se cruza en su camino.

Conseguir que una serie o película romántica entre en el ranking de mejores producciones de este género no es tarea sencilla. Sin embargo, desde hace algunas semanas hemos visto como en el catálogo de Netflix arrasan las cintas de este género.

Esta fórmula no es nueva, pues ya la vimos hace años en una de las nuevas propuestas de la plataforma. Y es que acaba de llegar a Netflix una de las películas de amor más icónica de los 2000, basada en un clásico de los sesenta y protagonizada por Keanu Reeves y Charlize Theron.

Embed - Noviembre dulce (2001) Cuál es la película de amor que Netflix hizo crecer Noviembre dulce es como se titula el film que acaba de incorporarse al catálogo de Netflix para deleitar de los amantes de historias de amor con finales conmovedores y lacrimógenos.

Sin ser una joya del séptimo arte, es una película que cumple bien con lo esperado regalando una bonita historia de amor con un claro mensaje. La trama arranca presentándonos a Nelson, personaje al que le da vida Reeves, un hombre de negocios, adicto al trabajo y en un inicio bastante desagradable.

Su existencia consiste en vivir para trabajar, mientras ignora a su pareja. Sin embargo, todo cambia cuando se topa con Sara durante un examen de conducir.